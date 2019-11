Never enough information

Diría Nabokov de esta banda con 14 años de trayectoria que es un pubescente tardío. Pubescente, por lo apetecible que es y tardío, esto ya atañe a motivos biológicos, porque la pubescencia se sitúa en los varones como muy temprano a los siete y como muy tarde, a los catorce años. Bueno, quizás no diría nada de eso, pero es una pena despreciar un término tan hermoso como faunúnculo para referirse a un grupo en su pre-adolescencia. Pero basta ya de verborrea, ¿Sabéis quiénes son Maxïmo Park?

Como habréis adivinado con un cálculo rapidito, Maxïmo Park comienza su andanza en el mundo de la música en el año 2000 tomando su nombre del parque dedicado al general de la guerra de los diez años, Máximo Gómez. Curiosamente, Paul Smith, el vocalista actual de la banda fue el último miembro añadido para liberar del peso que suponía cantar a los dos cantantes originales y compositores, Archis Tiku (bajista) y Duncan Lloyd (guitarra) que querían centrarse en sus temas. Tom English (bateras) y Lukas Wooller (teclados) son los otros dos miembros del cuarteto original.

Su primer disco de estudio, A Certain Trigger, no llega hasta el 16 de Mayo del 2005 de mano de Warp Records que los sitúa ante los ojos de la crítica y de unos fans que los habían empezado a seguir cuando se dedicaban a girar por Reino Unido. Ahora, nueve años después de ese primer disco de estudio y tres más - Our Earthly Pleasures, (2007, Warp Records), Quicken The Heart (2008, Warp Records) y The National Heatlh (2012, V2 Records) - la banda de Newcastle se prepara para enfrentarse a su quinto disco de estudio Too much information con salida fechada para el tres de febrero.

Paul Smith, el vocalista, ha dicho –suponemos que en relación al título del disco- ‘Nuestras letras y nuestra música nunca será demasiado-cool-para-la-escuela, nosotros somos una banda emocional, incluso si eso si eso es demasiada información para alguien’. Para hacer más llevadera la espera muchos de los temas ya están disponibles para escucha como es el caso de Leave this Island que ya cuenta hasta con videoclip desde el ocho de diciembre. Además, a través de su http://maximopark.com/home página web podemos comprar tickets para su gira y reservar el disco/temas sueltos. Y por si todo esto fuera poco, Brian Cells está disponible para descarga, todos unos buenazos.

Los temas del disco

1. Give, Get, Take

2. 2. Brain Cells

3. Leave This Island

4. Lydia, The Ink Will Never Dry

5. My Bloody Mind

6. Is It True?

7. Drinking Martinis

8. I Recognise The Light

9. Midnight On The Hill

10. Her Name Was Audre

11. Where We’re Going