'Gravity', nominada a 11 Premios BAFTA

Como viene siendo costumbre, la Academia de Cine Británico ha dado a conocer la lista oficial de nominados a sus prestigiosos Premios BAFTA tan solo un día después de ver la luz sus homólogos españoles. Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, logra el mayor número de candidaturas en esta edición: once en total. 12 años de esclavitud y La gran estafa americana se alzan con las medallas de honor con diez nominaciones. Estas tres películas, además, se verán las caras en la categoría de mejor película, donde también aparecen Capitán Phillips y Philomena. Igualmente, tanto Philomena como Gravity hacen doblete en la categoría de mejor película británica.

Una vez más, A propósito de Llewyn Davis es ignorada en la temporada de premios, consiguiendo solo tres nominaciones: mejor guion original, fotografía y sonido. Ni siquiera han podido arañar una mención los hermanos Coen, cuyos nombres no figuran entre los de Alfonso Cuaron (Gravity), Paul Greengrass (Capitán Phillips), Steve McQueen (12 años de esclavitud), David O. Russell (La gran estafa americana) y Martin Scorsese (El lobo de Wall Street), candidatos a la máscara dorada a mejor director.

Alguna que otra ausencia destacable si analizamos las categorías intepretativas. Así, Meryl Streep pasa de vacío por la lista por su interpretación en Agosto, cinta que sí logra mención en el apartado de mejor actriz de reparto gracias a Julia Roberts. Tampoco roza nominación ni Matthew McConaughey ni Jared Leto por Dallas Buyers Club, cinta desaparecida en esta edición junto a Her. Por último destacar una nueva mención para el palmarés del hispano-alemán Daniel Brühl por Rush y el doblete de The act of killing, nominado tanto a mejor película de habla no inglesa como a mejor documental.

Recordad que, aunque Gravity parte como favorita, nada se ha escrito aún. El año pasado la gran favorita fue Lincoln, pero quienes finalmente se llevaron el gato al agua de los premios británicos fueron Los miserables y Argo.

Aquí todos los nominados a los Premios BAFTA 2014, junto al vídeo donde Helen McCrory y Luke Evans anuncian los candidatos. La gala de entrega tendrá lugar el próximo 16 de febrero en la Royal Opera House de Londres, con Stephen Fry como maestro de ceremonias.



MEJOR PELÍCULA

American Hustle

Captain Phillips

Gravity

Philomena

12 years a slave



MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Gravity

Mandela: Long Walk to Freedom

Philomena

Rush

Saving Mr. Banks

The Selfish Giant



MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón "Gravity"

Paul Greengrass "Captain Phillips"

Steve McQueen "12 Years a Slave"

David O. Russell "American Hustle"

Martin Scorsese "The wolf of Wall Street"



MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Christian Bale "American Hustle"

Bruce Dern "Nebraska"

Leonardo DiCaprio "The wolf of Wall Street"

Chiwetel Ejiofor "12 years a slave"

Tom Hanks "Captain Phillips"

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Amy Adams "American Hustle"

Cate Blanchett "Blue Jasmine"

Sandra Bullock "Gravity"

Judi Dench "Philomena"

Emma Thompson "Saving Mr. Banks"

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Barkhad Abdi "Captain Phillips"

Daniel Bruhl "Rush"

Bradley Cooper "American Hustle"

Matt Damon "Behind the Candelabria"

Michael Fassbender "12 years a slave"



MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Sally Hawkins "Blue Jasmine"

Jennifer Lawrence "American Hustle"

Lupita Nyong’o "12 Years a Slave" Julia Roberts "August: Osage County"

Oprah Winfrey "Lee Daniel's The Butler"

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Eric Singer y David O. Russell "American Hustle"

Woody Allen "Blue Jasmine"

Alfonso Cuarón y Jonás Cuarón "Gravity"

Joel Coen y Ethan Coen "Inside Llewyn Davis"

Bob Nelson "Nebraska"

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Billy Ray "Captain Phillips"

Steve Coogan y Jeff Pope "Philomena"

John Ridley "12 Years a Slave"

Terence Winter "The wolf of Wall Street"

Richard LaGravanese "Behind the Candelabria"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Despicable Me 2"

"Frozen"

"Monsters Universtity"



MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

"The Act of Killing"

"The Armstrong lie"

"Blackfish"

"Tim's Vermeer"

"We steal secrets: The story of Wikileaks"



MEJOR REVELACIÓN BRITÁNICA

Colin Carberry y Glenn Patterson (guionistas) "Good Vibrations"

Kelly Marcel (guionista) "Saving Mr. Banks"

Kieran Evans (Director/Guionista) "Kelly + Victor"

Paul Wright (Director/Guionista, Polly Stokes (Productor) "For Those in Peril"

Scott Graham (Director/Guionista) "Shell"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"The act of killing"

"Blue is the warmest color"

"The great Beauty"

"Metro Manila"

"Wadjda"

MEJOR BANDA SONORA

Hans Zimmer "12 years a slave"

John Williams "The book thief"

Henry Jackman "Captain Phillips"

Steven Price "Gravity"

Thomas Newman "Saving Mr. Banks"

MEJOR FOTOGRAFÍA

Sean Bobbitt "12 years a slave"

Barry Ackroyd "Captain Phillips"

Emmanuel Lubezki "Gravity"

Bruno Delbonnel "Inside Llewyn Davis"

Phedon Papamichael "Nebraska"

MEJOR MONTAJE

Joe Walker "12 years a slave"

Christopher Rouse "Captain Phillips"

Alfonso Cuarón, Mark Sanger "Gravity"

Dan Hanley, Mike Hill "Rush"

Thelma Schoonmaker "The wolf of Wall Street"

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Adam Stockhausen, Alice Baker "12 years a slave"

Judy Becker, Heather Loeffler "American Hustle"

Howard Cummings "Behind the Candelabra"

Andy Nicholson, Rosie Goodwin, Joanne Woodlard "Gravity"

Catherine Martin, Beverley Dunn "The great Gatsby"

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Michael Wilkinson "American Hustle"

Ellen Mirojnick "Behind the Candelabra"

Catherine Martin "The great Gatsby"

Michael O’Connor "The invisible woman"

Daniel Orlandi "Saving Mr. Banks

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Evelyne Noraz, Lori McCoy-Bell "American Hustle"

Kate Biscoe, Marie Larkin "Behind the Candelabra"

Debra Denson, Beverly Jo Pryor, Candace Neal "The Butler"

Maurizio Silvi, Kerry Warn "The great Gatsby"

Peter Swords King, Richard Taylor, Rick Findlater "The Hobbit: The desolation of Smaug"

MEJOR SONIDO

Richard Hymns, Steve Boeddeker, Brandon Proctor, Micah Bloomberg, Gillian Arthur "All is lost"

Chris Burdon, Mark Taylor, Mike Prestwood Smith, Chris Munro, Oliver Tarney "Captain Phillips"

Glenn Freemantle, Skip Lievsay, Christopher Benstead, Niv Adiri, Chris Munro "Gravity"

Peter F. Kurland, Skip Lievsay, Greg Orloff "Inside Llewyn Davis"

Danny Hambrook, Martin Steyer, Stefan Korte, Markus Stemler, Frank Kruse "Rush"

MEJORES EFECTOS VISUALES

Tim Webber, Chris Lawrence, David Shirk, Neil Corbould, Nikki Penny "Gravity"

Joe Letteri, Eric Saindon, David Clayton, Eric Reynolds "The Hobbit: The desolation of Smaug"

Bryan Grill, Christopher Townsend, Guy Williams, Dan Sudick "Iron Man 3"

Hal Hickel, John Knoll, Lindy De Quattro, Nigel Sumner "Pacific Rim"

Ben Grossmann, Burt Dalton, Patrick Tubach, Roger Guyett "Star Trek into Darkness"

MEJOR CORTO ANIMADO

"Everything I can see from here"

"I am Tom Moody"

"Sleeping with the fishes"

MEJOR CORTOMETRAJE

"Island Queen"

"Keeping up with the Joneses"

"Orbit ever after"

"Room 8"

"Sea view"

ESTRELLA EMERGENTE

Dane Deehan

George McKay

Lupita Nyong'o

Will Populter

Léa Seydoux