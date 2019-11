'Divergente', Veronica Roth

Beatrice vive junto a su familia en un Chicago distópico. La sociedad ha sido dividida en cinco facciones con el objetivo de controlar los impulsos más irracionales y mantener el equilibrio social. ada facción tiene la misión de cultivar una virtud humana: la Verdad, la Abnegación, la Osadía, la Cordialidad y la Erudición.

En este mundo insólito, Beatrice y su familia son miembros de la facción Abnegación. viven sin molestar a los demás, siempre dispuestos a ser altruistas sin esperar nada a cambio. Pero Beatrice no se siente cómoda. Intuye que algo no va bien.

Al cumplir 16 años, Beatrice será llamada a participar en la Ceremonia de la Elección. Será entonces cuando deba decidir si quiere seguir en Abnegación o cambiar de facción. Aunque sabe que si elige la segunda opción, tendrá que abandonar a sus padres y olvidarse de que existen.

Con esta duda, Beatrice pasará las pruebas de selección y tomará la decisión más inesperada. a partir de entonces, Beatrice cambiará radicalmente. Pasará a llamarse Tris y se embarará en la aventura más fascinante y peligrosa de su vida. Pero mientas Tris asume su nueva vida y conoce a un chico que devastará todos sus planes, la sociedad se verá amenazada por un movimiento que puede destruir todo lo que Tris ama.

Divergente es uno de esos libros que enganchan. De esos que no puedes soltar y de los que quieres saber más y más.

La novela tiene lugar en un Chicago distópico donde, después de una guerra, se ha dividido a la sociedad en cinco facciones: Verdad, Cordialidad, Erudición, Abnegación y Osadía. Cada facción tiene una finalidad para la sociedad. Así, se pretende controlar el impulso de las personas y mantener la paz. Nuestra protagonista es Tris, una chica perteneciente a Abnegación que no siente que su lugar este ahí. No se ve siendo servicial y mirando por los demás antes que por los suyos. Es increíble el desarrollo del personaje a lo largo de la novela. Cómo comienza siendo tímida e intentando pasar desapercibida y como acaba viendo que cuando andas entre lobos debes comportarte como ellos. Demuestra su valentía, su fuerza y sus ganas de enfrentarse a todo. No lo hará sola, claro está. El otro personaje que dará mucho que hablar será Cuatro, el instructor de Tris.

-A ti el miedo no te paraliza, sino que te despierta. Lo he visto. Es fascinante.

La trama tiene muchísima acción y no hay capítulo que no engancha o en el que no pase nada destacable. Además de acción, hay mucha intriga y muchos misterios que resolver. Las pruebas por las que Tris tendrá que pasar nos mantendrán en vilo. Además de la historia principal, hay historias de menos importancia.

Hay giros inesperados en la novela que dejan con la boca abierta. Cosas que no te esperas y que cuando lo lees sientes que ya todo encaja. A pesar de ser un inicio de trilogía, no resulta introductorio ni aburrido. Como distopía, ha competido con Los Juegos del Hambre en la lista de los más vendidos. Desde luego, Divergente no tiene nada que envidiarle. Son distopías con historias distintas pero ambas con tintes guerreros, de revolución y cambio social.

La autora ha sabido definir muy bien a los personajes. Ha sabido hacer a los diferentes tipos de facción: como una chica de Verdad, que era incapaz de contener su opinión el primer día, o gente de Erudición que sólo era capaz de dar información. Es impresionante como los personajes secundarios complementan a los principales y no son la sombra de nadie.

'Divergente', la película

Y como no podía ser de otra forma, la novela se ha llevado a la gran pantalla. Su estreno en Estados Unidos será el 21 de marzo de 2014, aunque es España se prevé que no llegará hasta el 11 de abril.

Algunos de los papeles principales están protagonizados por Shailene Woodley (Tris), Theo James (Cuatro) y Kate Winslet (Jeanine).

Aún nos quedan meses para saber si la película está a la altura de una historia tan increíble como Divergente. De momento, podéis ir disfrutando el libro.