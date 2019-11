El dueto de Shakira y Rihanna se estrenará el 13 de enero

Si el nuevo proyecto discográfico de Shakira era uno de los más esperados para 2014, más expectación ha causado la confirmación del primer dúo que realizará con Rihanna. El pasado 6 de enero las dos estrellas de la música anunciaron en sus cuentas personales de Twitter que el próximo 13 de enero publicarán su primer tema conjunto titulado Can´t remember to forget you.

Rihanna corrigió vía Twitter a un fan que mencionó que esta canción se estrenaría el día 14. Por su parte, Shakira escribió tanto en su página web como en su cuenta oficial de Twitter “You guys ready? Jan 13 is almost here! ¿Están listos? ¡El 13 de Enero se acerca!”. De este modo, a tan sólo una semana del lanzamiento del primer single de la colombiana, la de Barranquilla y la de Barbados han conseguido incrementar el interés, la curiosidad y el deseo de escuchar esta explosiva colaboración.

Con Can’t remember to forget you, Shakira irrumpe de nuevo en la industria musical tras su maternidad. Recordemos que en octubre de 2010 publicó su último disco Sale el sol y no fue hasta mayo de 2012 cuando estrenó el videoclip de su quinto sencillo Addicted to you. Además, la colombiana tuvo que frenar su ritmo de trabajo debido al embarazo. El 22 de enero de 2013 nació Milan Piqué Mebarak, el primer hijo de la cantautora y el futbolista culé Gerard Piqué.



Durante este tiempo, además de disfrutar de la maternidad y participar como juez en el programa The Voice que se emite en la cadena estadounidense NBC, Shakira ha ultimado los destalles de su nuevo trabajo del que todavía no conocemos el título. Lo que sí ha señalado la de Barranquilla, es que en este álbum habrá canciones muy sentimentales que reflejan el amor y todo lo que ha aportado a su vida su actual pareja Gerard Piqué. “Básicamente, el disco habla de eso, de lo que para mí significa el amor verdadero”, ha explicado la colombiana.



Según Sony Music, el lanzamiento de este disco está previsto para el primer trimestre de este año, aunque todavía no han fijado una fecha. Asimismo, se rumorea que el álbum incluirá un himno al mundial de Brasil 2014 donde Shakira compartirá los créditos con músicos locales y que además de Rihanna, en este proyecto discográfico participarán otros artistas como RedOne, Redfoot de LMFAO, Afrojack, Ester Dean, Skrillex, Tiesto, Akon, Benny Blanco, Sia, Max Martin, Dr Luke, The Runners, Ivy Zangalo o Carlinhos Brown.

Las mejores colaboraciones de Shakira

A continuación os ofrecemos 11 de los vídeos musicales más destacados de Shakira acompañada de grandes artistas internacionales como Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Beyoncé, El Cata, Pitbull o Dizzee Rascal, entre otros.

-La Tortura con Alejandro Sanz (Mayo de 2005)

Este tema fue el primer single del álbum Fijación Oral Volumen 1 de Shakira. En el videoclip de La Tortura, la colombiana realiza movimientos espectaculares con la cadera mientras canta y actúa con su compañero y amigo Alejandro Sanz.

-Hips Don´t Lie con Wyclef Jean (Febrero 2006)

Con la colaboración del rapero y productor Wyclef Jean y la creación de un vídeo musical espectacular, esta canción se convirtió en el sencillo más vendido del 2006. Shakira lanzó también una versión en español titulada Será, será (las caderas no mienten) como segundo single de su disco Fijación Oral Volumen 2.

-Illegal con Carlos Santana (Noviembre 2006)

Illegal fue el tercer y último sencillo del Volumen 2 de Fijación Oral en Europa. Interpretado a dúo con Carlos Santana tuvo críticas muy positivas aunque el éxito de Hips Don´t Lie impidió una promoción y un reconocimiento mayor del tema.

-Te lo agradezco pero no con Alejandro Sanz (Enero 2007)

Tras el éxito de La Tortura, Alejandro Sanz y Shakira decidieron repetir dueto. En esta ocasión, era la colombiana la artista invitada en el octavo trabajo del madrileño. Te lo agradezco pero no se convirtió en el segundo single del álbum El tren de los momentos.

-Beautiful Liar con Beyoncé (Febrero 2007)

Shakira también colaboró en el segundo proyecto discográfico de Beyoncé. En B’Day, la de Barranquilla y la cantante estadounidense realizaron un sorprendente vídeo en el que cautivaron a sus fans con una maravillosa puesta en escena mientras bailaban sincronizadas la danza del vientre.

-Lo hecho está hecho Kid Cudi (Octubre 2009)

Shakira presentó esta canción como el segundo sencillo de álbum Loba. En la versión inglesa de este sexto trabajo se incorporó su homónima titulada Did it again. Para representarla, la colombiana contó con la participación del cantante de hip hop Kid Cudi. En este videoclip, Shakira realiza una atractiva y sensual coreografía con un bailarín sobre una cama. No obstante, en el remix es el rapero Pitbull el encargado de los coros.

-Give it up to me con Lil Wayne y Timbaland (Octubre 2009)

En la edición especial de She Wolf, Shakira incluyó el tema Give it up to me. En este tema exclusivo colaboraban los estadounidenses Lil Wayne y Timbaland. El primero, como cantante de hip hop y, el segundo, como rapero y también productor de la canción. El vídeo musical dirigido por Sophie Muller impresionó a la crítica a pesar del desmesurado surrealismo. Tanto es así, que se considera uno de los mejores videoclips de la cantautora colombiana.

-Waka waka con Freshlyground (Abril 2010)

La FIFA y Sony Music Entertainment decidieron que esta canción sería la oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 celebrada en Sudáfrica. Shakira interpretó este himno con el grupo sudafricano Freshlyground. Además de un ritmo pegadizo, su baile se convirtió en el fenómeno del verano. El Waka waka fue más que un éxito pasajero tanto en su versión española, Esto es África, como en la inglesa, This time for África. Además, todos los ingresos obtenidos se destinaron a la campaña benéfica de la FIFA 20 Centers for 2010.

-Loca con El Cata y Dizzee Rascal (Septiembre 2010)

Shakira eligió este tema como primer single de su último álbum Sale el sol. Loca debutó en las radios la primera semana de septiembre y el día 29 se presentó oficialmente su videoclip. Como en ocasiones anteriores, la colombiana realizó varias versiones con invitados especiales. En la versión española colabora el dominicano El Cata y en la inglesa el británico Dizzee Rascal. Ambos vídeos musicales se grabaron en Barcelona (España) bajo la dirección de Jaume De La Iguana.

-Rabiosa con Pitbull y El Cata (Abril 2011)

Rabiosa fue el tercer sencillo del disco Sale el sol. Para esta canción, la de Barranquilla contó nuevamente con la participación del rapero El Cata. El dominicano aparecía en la versión española, mientras que el estadounidense Pitbull lo hacía en la inglesa. El tema se grabó en República Dominicana y para su composición contaron de nuevo con la ayuda de Dizee Rascal, esta vez como escritor y productor.

-Get it started con Pitbull (Junio 2012)

Tras las colaboraciones anteriores de Pitbull en los proyectos de Shakira, podemos disfrutar de un gran dueto en Get it started. La colombiana le devolvió el favor al rapero participando en el segundo single de su álbum Global Warming. En el videoclip aparecen ambos cantantes, aunque Pitbull se convierte en protagonista de la historia.