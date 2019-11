El largo regreso de los dioses: Led Zeppelin reedita sus tres primeros discos

La remasterización de la discografía de Led Zeppelin ya hace mucho tiempo que se había convertido en un tema de palacio, y los temas de palacio van despacio. Y esta lentitud no ha hecho sino alentar a lo largo de los años, mediante un incesante goteo de rumores, unas veces acreditados, otras veces un tanto gratuitos, la espera impaciente de los fieles de Jimmy Page y compañía, que son muchísimos (y jamás demasiados).

Finalmente, con la llegada de este recién estrenado año, parece haber llegado también el momento esperado. Hace poco más de un año, Page confirmó que estaba trabajando en la remasterización de la obra completa zeppeliniana, e incluso se había previsto que esta fuera publicada durante el pasado año, pero el proceso se fue demorando más y más. Sin embargo, el trabajo meticuloso promete, al fin, dar sus frutos y, así, Page acaba de anunciar en su página web que durante los primeros meses de este 2014 verán la luz las remasterizaciones de los tres primeros discos de la banda, Led Zeppelin, Led Zeppelin II y Led Zeppelin III, tres trabajos referenciales que sentaron las bases del hard rock. Y no solo esto. Page también ha revelado que estas reediciones contarán con temas inéditos, entre los cuales, algunos en los que el bajista John Paul Jones se encarga insólitamente de la voz principal. Asimismo, Page ha anunciado que el artista Shephard Fairly se encargará de renovar el diseño artístico de los discos (la portada y demás), si bien no se sabe en qué grado. Esperemos que se trate solo de una actualización.

Todo lo relacionado con Led Zeppelin, a imagen y semejanza de su música, parece adoptar una cadencia parsimoniosa, y buena muestra de ello es el que no fuera hasta hace un par de años que se publicara oficialmente, bajo el título de Celebration Day, su sonado concierto de reunión de 2007 en Londres. Largo ha sido, asimismo, el regreso de la banda en forma de esta esperadísima la reedición de su obra. Ahora, por fin, ya oímos los pasos rotundos y majestuosos del eterno gigante acercándose. Como gritaba Robert Plant, “It’s been a long time since I rock and rolled.”

Apéndice:

Aprovechando las felices circunstancias, nunca está de más hacer un poco de pedagogía y divulgación, así que ahí van tres temas representativos de estos tres primeros discos de Led Zeppelin antes de que les laven la cara. Y os prometemos ante notario que os despeinarán como un vendaval.

Led Zeppelin: How Many More Times

Led Zeppelin II: Living Loving Maid (She's Just A Woman)

Led Zeppelin III: Out On The Tiles