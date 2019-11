Lo que hay que hay que oír: novedades de la semana del 13 de enero

Llega una semana cargada de grandes novedades. Aunque Bruce Springsteen es el gran protagonista con su enésimo álbum, que toma el título de High Hopes, también llega el regreso de Broken Bells, que cuatro años más tarde presenta su segundo disco. Switchfoot y The Crystal Method también publican sus nuevos trabajos.

Además, coinciden la aparición en el mercado de dos nuevas bandas. Por un lado, A Great Big World son un dúo neoyoquino que viene pegando fuerte en su país con un pop de mucha fuerza. Por el otro, De La Tierra se muestra como nueva alternativa del metal latino, con miembros de varios bandas de prestigio.

High Hopes, Bruce Springsteen

High Hopes es la gran novedad de esta semana. Se trata del decimooctavo trabajo discográfico de Bruce Springsteen, que supone el relevo de su anterior álbum, Wrecking Ball, publicado en 2012. El disco recopila descartes de canciones propias, versiones y material nuevo, que se pone en común porque “encaja en conjunto”. Sin embargo, la polémica ha surgido por parte de algunos críticos y seguidores que no han visto con buenos ojos las intenciones del veterano músico.

El disco se lanzará a través de Columbia Records, y cuenta con la colaboración de Tom Morello —de cuya participación dice The Boss que ha sido clave— y algunos de los miembros de E Street Band. La producción ha sigo compartida por Ron Aniello, Brendan O’Brien y el propio artista norteamericano.

After the Disco, Broken Bells

Broken Bells tienen sucesor para su gran álbum debut de título homónimo. After the Disco viene a saciar la sed musical de sus seguidores, que llevan esperando pacientemente 4 años para la llegada de nuevo material discográfico. Brian Barton, el polifacético músico y productor conocido como Danger Mouse, y James Mercer, líder de The Shins, completan su nuevo disco con 11 canciones, entre las que se encuentran Holding On for Life, su primer sencillo. Será publicado bajo el sello Columbia.

Is There Anybody Out There?, A Great Big World

Ian Axel y Chad Vaccarino son los dos neoyorquinos que integran de A Great Big World. El dúo saltó a la fama con This Is The New Year, tema que apareció en la serie estadounidense Glee, de gran seguimiento en aquel país. Sin embargo, ha sido Say Something, canción que cuenta con la colaboración de Christina Aguilera, la que se ha colado en la posiciones altas las listas de ventas. El vídeo, grabado en Los Ángeles, ya cuenta con más de 22.000.000 de visualizaciones en YouTube y es buena muestra de la gran fuerza pop que desprende el dúo.

Fading West, Switchfoot

Fading West es el noveno álbum del quiteto de San Diego, que llegará a las tiendas a través del sello Atlantic. Con Neal Avron en la producción, Switchfoot presenta el que puede el mejor disco en los 18 años que llevan de carrera. Acompañados de un documental que está disponible desde septiembre del año pasado, los americanos han lanzado son secillos: Love Alone Is Worth the Fight y Who We Are. Pueden escuchar este último a continuación.

The Crystal Method, The Crystal Method

The Crystal Method es el quinto álbum de título homónimo del dúo de Nevada. Retrasado su lanzamiento por una intervención quirúrgica a Scott Kirkland, se pone finalmente a la venta este martes a través del sello Tiny e. En esta nueva entrega, el dúo sigue fiel a su estilo enmarcado en la música electrónica. Les dejamos con Over It, su primer sencillo, junto a Dia Frampton.

De la Tierra, De la Tierra

De la Tierra es una nueva banda de metal creada por integrantes de Maná, Sepultura, A.N.I.M.A.L. y Fabulosos Cadillacs. Stanley Soares (Motörhead) ha sido el encargado de la producción de su primer álbum, de título homónimo. Grabado entre Argentina, México y Estados Unidos, cuenta con 11 canciones que combinan letras en portugués y español. Maldita Historia es el tema elegido como adelanto del mismo.