'So Long, See You Tomorrow', el próximo álbum de Bombay Bicycle Club

El grupo británico Bombay Bicycle Club compuesto por Jack Steadman (voz principal, guitarra y piano), Jamie MacColl (Guitarra), Suren de Saram (batería) y Ed Nash (bajo) sacará a la venta el que será su cuarto álbum de estudio el próximo 3 de febrero. Se caracteriza por ser un grupo el cual ha experimentado a lo largo de su trayectoria y eso se nota en sus tres discos. Su primer álbum grabado en 2008 y bajo el nombre de I Had the Blues But I Shook Them Loose, les dió fama y con ello la actuación en numerosos festivales durante ese verano, algunos de los más importantes de Reino Unido como T in the Park o Reading and Leeds Festivals. En su segundo álbum, Flaws, los británicos se alejan del rock indie para adentrarse más en el sonido folk, tomando como inspiración a Joni Mitchell. A Diferent Kind Of Fix, su tercer disco de estudio, con trece canciones, salió a la venta en agosto de 2011.

Dos años y medio han pasado desde el último disco del grupo británico, So Long, See You Tomorrow, cuarto disco y producido de la mano de la discográfica independiente Vagrant, cuenta con diez temas de los cuales ya se han podido escuchar adelantos. Las canciones Carry Me, It’s Alright Now y Luna son las tres canciones que el grupo mediante sus redes sociales (Twitter, Youtube) ha adelantado a sus fans. Luna es el último avance de su cuarto álbum, que no pierde la esencia de sus primero trabajos. En el video que podréis ver a continuación se ve al grupo de natación sincronizada Aquabatix Ltd haciendo una coreografía.

El cuarteto británico visitará nuestro país los días 21 y 22 de febrero en Barcelona (Sala Bikini) y Madrid (Sala But) respectivamente. Para más información del grupo y de los conciertos: (www.bombaybicycleclubmusic.com).