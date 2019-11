Lucy Hale, country en estado puro

La estrella de la ABC Family está de suerte, y es que comienza su andanza musical con entusiasmo y con una buena aceptación por parte del público. La coprotagonista de Pequeñas Mentirosas (Pretty Little Liars) estrena su single debut, You Sound Good to Me, acompañado de un vídeo que emula todo lo que la actriz vivió desde su infancia en el estado de Tennessee, el country.

Lucy Hale no es la primera vez que comprueba sus posibilidades en la música, tras ser una de las ganadoras del programa estadounidense American Juniors en 2003 y mostrar en la primera temporada de Pequeñas Mentirosas sus aptitudes vocales, Lucy consigue alcanzar el segundo lugar de descargas digitales en iTunes y un puesto 88 en el Hot 100 Billboard, convirtiéndose en la entrada más fuerte de la semana en Estados Unidos. Además, la canción ha sido descargada en más de 42.000 ocasiones en su primera semana y el vídeo oficial de la canción cuenta ya con más de millón y medio de reproducciones en su canal oficial.

El primer álbum de Lucy Hale producido por Hollywood Records, que verá la luz en los próximos meses del 2014 mientras las pequeñas mentirosas continúan dando caza a A, viene llenos de retazos country y todo indica que será el primero de varios trabajos como la cantante dejó claro hace unos días: "Quiero crear música mientras el mundo me lo permita". Así, Lucy Hale compaginará su papel como Aria Montgomery en la continuación de la cuarta temporada de la serie mientras se encarga de promocionar su nuevo álbum la próxima primavera.

Sasha Pieterse junto a Lucy Hale (Foto: LucyHale.org).

Hale no es la única actriz del reparto de Pequeñas Mentirosas en lanzarse al panorama musical, la eterna desaparecida Alison Dilaurentis, Sasha Pieterse, sacó al mercado el pasado año un ábum envuelto en un ritmo pop country con su primer trabajo discográfico, This Country Is Badass. Actualmente, la cantante y actriz ya se encuentra agotando este álbum con la publicación del cuarto single, No.