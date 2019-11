El 'Agent Cooper' de Russian Red dispara su primera bala: 'Casper'

En enero de 2013, finalizada la gira de su último álbum, Fuerteventura, Lourdes Hernández, es decir, Russian Red, hizo las maletas y tomó un billete solo de ida a Los Ángeles. Y a estas alturas ya es bien sabido el motivo, pues efectivamente en la ciudad californiana Russian Red ha grabado su tercer disco, al que ha titulado sugerentemente Agent Cooper, en desvelado homenaje a la icónica serie Twin Peaks.

Al hilo de este tributo a la serie de David Lynch, y concretamente al personaje encarnado por Kyle MacLachlan, se ha rumoreado últimamente que el interés pudiera ser recíproco, esto es, que el propio Lynch se habría interesado por Russian Red, algo que no dejaría de sorprender, sin embargo. Acaso no todas, pero sí muchas de las canciones de Lourdes pueden fácilmente encajar dentro del imaginario del director de Terciopelo azul, con sus melodías y voces languidecientes, los tempos amplios o las guitarras tenues pero reverberadas (piénsese en Take Me Home, de I Love Your Glasses, o en A Hat, de Fuerteventura). Sea como fuere, es innegable que en los discos anteriores de Russian Red había ya un componente californiano no solo latente, y que con la grabación del último disco en Los Ángeles no parece sino que se manifestará por completo.

Para comprobarlo en su totalidad, deberemos esperar aún hasta el 25 de febrero, fecha prevista para el lanzamiento de Agent Cooper. Sin embargo, lo que es de veras noticia es que el pasado lunes salió a la luz la primera de las manifestaciones de este nuevo disco, su primer single: Casper.

En declaraciones a Rolling Stone, Lourdes afirmó que su nuevo trabajo era más rockero y eléctrico, y a la vista de este primer single no cabe sino darle la razón por completo. En Casper, el sonido de Russian Red parece haberse hecho mayor y crecido, no solo en decibelios, sino en un carácter que ahora se aleja de la intimidad acostumbrada para mostrarse mucho más extrovertido y expansivo, vigoroso y decidido. A tenor de esto, debe decirse que tras este nuevo sonido de Russian Red se encuentra la producción de Joe Chiccarelli, a la sazón, responsable de bandas como My Morning Jacket, Strokes o White Stripes.

Lourdes Hernández siempre ha señalado a The Beatles como una de sus influencias de cabecera, y en este primer single de Agent Cooper esto parece más evidente que nunca. El carácter expansivo característico de algunos de los temas de los Fab Four está presente en este Casper. ¿Quién no recuerda a John Lennon gritando “Happines is a warm gun” en la canción homónima, ante el estribillo del nuevo single de Russian Red?