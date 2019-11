Lo que hay que oír: novedades de la semana del 20 de enero

Grandes lanzamientos se acumulan en una semana que trae a Mogwai como principal protagnonista con su nuevo álbum, Rave Tapes. Pero la cosa no queda ahí. También llega lo nuevo de artistas tan experimentados como Agaist Me!, Damien Jurado y Sophie Ellis Bextor.

Para completar las novedades más importantes de la semana, los roqueros Young the Giant, el dúo I Break Horses y las chicas de Warpaint publican sus nuevos discos, los segundos de cada uno de ellos.

Rave Tapes, Mogwai

El quinteto escocés presenta su octavo álbum de estudio, uno de los más esperados de este inicio del 2014. Como unos de los grandes estandartes del post-rock, Mogwai desarrollan canciones instrumentales tan oscuras como bellas que no son pensadas para las listas de baile. En esta ocasión, pretenden un giro en su estilo, para lo cual incorporan nuevos instrumentos a su repertorio.

Grabado en el castillo de Doom en Glasgow con Paul Savage como productor, sale a la venta el día 20 enero en Reino Unido a través del sello Rock Action. Un total de 10 canciones componen el disco, incluida Remurdered, su primer adelanto.

Mind Over Matter, Young the Giant

En 2010 aparecía Young the Giant, el primer LP de nombre homónimo de los jóvenes californianos. Un disco cargado de buenas canciones de puro rock sin pretensiones que les dio un merecido reconocimiento internacional.

4 años después, Mind Over Matter pone continuación a su prometedora carrera con un total de 13 canciones, entre ellas It’s about time y Crystallized, sus dos primeros singles. Con Justin Meldal-Johnsen en la producción, Young the Giant se proponen confirmar su gran talento.

Brothers and Sisters of the Eternal Son, Damien Jurado

Damien Jurado sigue sacando discos a un ritmo endiablado, y aunque eso pudiese pasar factura en forma aburrimiento y ausencia de sorpresa, el americano consigue mantener su llama viva trabajo tras trabajo.

En Brothers and Sisters of the Eternal Son, el americano sigue su estilo rock y folk con canciones qué, sin embargo, sí hacen uso de melodías y arreglos más elaborados. En menos de 35 minutos, Damien Jurado desarrolla 10 canciones producidas por Richard Swift, como viene haciendo desde Saint Bartlett. Silver Timothy es uno de los adelantos seleccionados para la promoción del álbum.

Podremos verlo en directo los días 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de marzo en distintos puntos de la geografía española.

Wanderlust, Sophie Ellis Bextor

La cantautora británica lanza Wanderlust, su quinto álbum, a través de la discográfica EBGB's. Este disco supone un inesperado giro en su habitual estilo, que deja atrás el dance para desarrollar una música pop más personal.

A continuación, Young Blood, canción elegida primer como adelanto, y cuyo vídeo ha contado con la dirección de Sophie Muller.

Warpaint, Warpaint

Warpaint es una banda de chicas formada en Los Ángeles que desarrollan un rock psicodélico y experimental. Aunque comenzaron su andadura musical en 2004, no fue hasta 2010 cuando publicaron su primer álbum, y cuatro años más tarde llega el sucesor, de título homónimo al de la banda.

Cabe destacar la participación de Flood coproduciendo el disco (U2, Depeche Mode) y Nigel Godrich (miembro de Atoms for Peace y productor de Radiohead) en las mezclas. Les dejamos con Love is To Die, su primer single.

Chiaroscuro, I Break Horses

Chiaroscuro es el segundo disco del dúo sueco I Break Horses, formado por Maria Lindén y Fredrik Balck, que toma un título sin duda revelador. Su primer álbum, Hearts, también lanzado bajo el sello Bella Union en 2011, fue recibido con gran entusiasmo y alabanzas por parte de la crítica internacional, y les permitió acompañar a M83 en algunas de sus actuaciones en Estados Unidos. You Burn es su último sencillo.

Transgender Dysphoria Blues, Against Me!

Against Me! son un cuarteto de música punk procedente de Florida. Con una carrera de casi 18 años a sus espaldas, con Transgender Dysphoria Blues comienzan una nueva etapa marcada por el cambio de sexo de su vocalista Tom Gabel, que ahora toma el nombre de Laura Jane Grace, aunque su voz sigue sonando como siempre.

El álbum, que será lanzado por Total Treble Music,contiene 10 cortes que apenas pasan de los 3 minutos, en los que abordan el tema del cambio de género de su líder.