Es normal que ante determinados títulos de trabajos sintamos una pequeña punzada en el estómago, llamadlo mariposas si queréis o simplemente emoción, pero el caso es que ante un título como Mind over Matter no podemos hacer más ponernos nerviosos y sonreír cómo si estuviéramos enamorados. Por si alguien anda perdido, Mind over Matter es una frase que se hizo muy famosa a lo largo de mediados y finales del siglo pasado en relación a temas paranormales. Sobre todo, para hablar de la telequinesia ya que como su traducción al castellano dice "la mente importa más" en referencia a que esta puede ser más poderosa que nuestro cuerpo, llegando a controlar nuestras sensaciones físicas. Supongo que al decir esto, a muchos os vendrá a la mente la historia de aquel monje que decidió quemarse vivo una mañana de 1963 y que Malcom Browne capturó con su cámara.

La imagen, que sin duda es una de las más famosas del mundo, simboliza a la perfección la filosofía que Mind over Matter tiene guardada en su interior pues los testigos del suicidio del monje dicen que mientras Thich Quang Duc –así se llamaba el susodicho– se consumía, este no profería un grito de dolor, ni siquiera un movimiento fue detectado, nada. La meditación le había dado la capacidad de controlar el dolor, eso es Mind over Matter.

Dejando a lado corrientes filosóficas, centrémonos en lo que ahora nos importa, quiénes son los componentes de la banda americana. Young the Giant son el fénix renacido de las cenizas de The Jakes, grupo formado en 2004 por Jacob Tilley, Addam Farmer, Kevin Massoudi, Ehson Hashemian y Sameer Gadhia recompuesto hasta dar con la formación actual: Sameer Gadhia (vocalista), Jacob Tilley (guitarrista), Eric Cannata (guitarrista), Francois Comtois (bateras) y Payam Doostzadeh (bajista). Su primer disco –de nombre homónimo, como no– no llega hasta octubre del 2010 de mano del sello Roadrunner y aunque no destaca demasiado en las listas de éxitos consigue aparecer en ellas dándoles la fama necesaria para dedicarse a actuar en diferentes festivales como Lollapalooza. Sobre su sonido, os diré que viniendo de California a nadie le extraña un poco de royo indie, pero con elegancia. Con mucha elegancia.

Ahora, cuatro años después, se enfrentan al lanzamiento de su segundo disco, Mind over Matter. La primera canción descubierta del álbum, It’s About time, fue descrita por el batería del grupo como "la más agresiva de todo el álbum. Pero que nace de la realización de hacer lo que queremos y ser honestos sobre ello", como podemos leer en la entrevista ofrecida a Rolling Stone en octubre del año pasado y que no ha decepcionada a nadie. La segunda, Crystallized, lanzada como un regalo de navidad temprano el 9 de noviembre, tampoco.

Así que, por ahora, a esperar unas cuantas horas más, que es lo que nos queda hasta que podamos hacernos con una copia de Mind over Matter y quitarle el envoltorio como niños de cinco años ante un regalo de navidad.