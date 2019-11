Jonny Greenwood y Bryce Dessner demuestran su talento en un álbum conjunto

Además de ser un extraordinario solista multi-instrumentalista y pertenecer a la banda de rock alternativo Radiohead, Jonny Greenwood es un gran compositor de música clásica contemporánea y música experimental. Así lo demostró en 2102 cuando presentó Threnody for the victims of Hiroshima/Popcorn superhet receiver/Polymorphia/48 responses to polymorphia. En este proyecto discográfico participaban algunos ídolos del británico, entre ellos, el compositor y director de orquesta polaco Krzysztof Penderecki.

Con el debut de este álbum, Jonny Greenwood alcanzó el séptimo puesto del Official Specialist Classical Chart británico. No obstante, éste no ha sido el único éxito del guitarrista de Radiohead en este ámbito, ya que el artista ha realizado varias colaboraciones y ha compuesto cuatro bandas sonoras para grandes películas, tres de ellas junto al director Paul Thomas Anderson.

El cine no está desligado de la vida de Greenwood. En 2004 apareció en el film Harry Potter y el Cáliz de Fuego interpretando a un miembro de Weird Sisters, el grupo que actúa en la fiesta de la cinta, junto a otros músicos como Phil Selway y Jarvis Cocker. Como creador de bandas sonoras ha intervenido en There will be blood (2007) protagonizada por Daniel Day-Lewis, en Norwegian Wood (2010) basada en el libro de Haruki Murakami, en la adaptación de la novela de Lionel Shriver titulada We need to talk about Kevin (2011) y en The Master (2012), dirigida y producida por Paul Thomas Anderson.

Con esta extensa trayectoria, no es de extrañar que el compositor de Oxford quiera lanzar al mercado un nuevo disco con la cooperación del americano Bryce Dessner. El próximo 3 de marzo es la fecha indicada por la firma Deutsche Grammophon/Universal Classics para el estreno de St. Carolyn by the Sea / Suite From There Will Be Blood en Estados Unidos. Este LP es un recopilatorio compartido de nueve composiciones orquestales, donde se incluirán tres obras originales de Dessner y seis piezas instrumentales de la banda sonora que Greenwood compuso para There will be blood.

Las tres piezas musicales de Bryce Dessner han sido interpretadas por la Filarmónica de Copenhague y dirigidas por André de Ridder, quien tuvo la idea de editar ambos proyectos en un mismo álbum. “Comparten tópicos de la quintaesencia norteamericana como la vasta expansión del paisaje o la sensación de anhelo nostálgico”, explicó De Ridder en un comunicado de prensa. Además, el guitarrista de The National puede presumir en su tema St. Carolyn by the Sea, que da nombre a parte del disco, de tener como invitado especial a su hermano Aaron Dressner.

Tracklist de St. Carolyn by the Sea / Suite From There Will Be Blood

Bryce Dessner:

1.- St. Carolyn By The Sea

2.- Lachrimae

3.- Raphael



Jonny Greenwood:

4.- Open Spaces

5.-Future Markets

6.- HW/Hope Of New Fields

7.- Henry Plainview

8.- Proven Lands

9.- Oil