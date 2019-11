Nuevo disco de Embrace 8 años después

Demasiado tiempo de espera para los seguidores de Embrace, que por fin ven su paciencia recompensada con la noticia del regreso de los británicos. 8 años después, Danny McNamara y los suyos han anunciado que están preparando la publicación de su nuevo disco para esta primavera.

En 2007, Embrace puso pausa a su carrera con 6 discos y un gran número de hits a sus espaldas, y no fue hasta 2010 cuando el quinteto volvió a reunirse para componer nuevo material. Pero es ahora, 4 años más tarde, cuando llega el resultado del trabajo que vienen realizando desde entonces.

El álbum, que ha sido producido por ellos mismos, será lanzado a través del sello Cooking Vinyl, y está previsto para salir a la venta el 28 de abril de este 2014. Bajo el título de Embrace, contiene un total de 10 canciones, de las que ya se conocen los títulos:

1. Protection

2. In the End

3. Refugees

4. I Run

5. Follow You Home

6. Quarters

7. At Once

8. Self Attack Mechanism

9. The Devil Looks After His Own

10. A Thief on My Island

Refugees, primer sencillo

La canción elegida para promocionar el álbum es Refugees, de la que el gran amigo de Danny McNamara y líder de Coldplay, Chris Martin, ha dicho que le encanta. Será lanzada en un EP integrado por tres cortes adicionales: Chameleon, Decades y Bullets. Se prevé que el EP salga a la venta el próximo 10 de febrero. Les dejamos con el gran tema Refugees.