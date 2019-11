Lo que hay que oír: novedades de la semana del 27 de enero

La última semana de enero está llena de acontecimientos históricos para los melómanos: el nacimiento de la preciosa Nedra Talley (The Ronettes), de Janis Gers (guitarrista en múltiples bandas, entre ella Iron Maiden) o la última y genial actuación de los Beatles en el tejado del Apple Records, creando así en la memoria colectiva uno de los recuerdos más épicos del mundo.

En honor a ello (o puede que por coincidencia) esta semana cuenta con múltiples estrenos de todos los colores y para todos los gustos, entre ellos Leiva, Angélique Kidjo, Within Temptation. Así que agárrense, que vienen curvas.

Too true, Dum Dum Girls

El cuarteto de música indiepop de Los Ángeles, inaugura la semana con su tercer disco de estudio Too True de mano del sello Sub Pop. Sus fans han esperar desde el 31 de octubre para conocer que se escondía tras esos títulos de canciones revelados, porque la verdad, ¿quién no querría saber qué es lo que se esconde detrás de un título como Rimbaud Eyes?

Este Rimbaud Eyes? descubierto a principios de año ha sido el single promocional del disco, seguido muy cerca (temporalmente) por Lost Boys & Girls Club. Además, por si esto no fuera suficiente bondad, el grupo americano ha permitido el 20 de este mismo mes la escucha de su álbum en a través de su página web. Casi nada.

Eve, Angélique Kidjo

Vuestro martes será mucho más folk pues la cantante africana Angélique Kidjolanza lanza al mercado el que será su doceavo disco de estudio (sin tener en cuenta el recopilatorio lanzado en 2011). EVE será un LP dedicado a la mujer en África, que en palabras de la cantante "es un álbum en recuerdo a las mujeres africanas con las que creció y una prueba del orgullo y de la fuerza que esconden tras esa sonrisa con las que enmascaran los problemas del día a día".

Un disco impulsado por unos fuertes sentimientos en los que captura diferentes ritmos harmónicos y canticos de los coros tradicionales de mujeres. Sin duda, muy a tener en cuenta por la fuerza que transmite.

Croz, David Crosby

A muchos os sorprendió cuando el artista Americano de 72 años anunció que tenía preparado un trabajo con material nuevo después de 20 años de silencio. Croz saldrá de mano de Blue Castle Records y en palabras del fundador de los Byrds “es una forma de retarse a sí mismo". "La mayoría de hombres de mi edad hubieran hecho un disco con versiones o duetos de trabajos anteriores. Sé que esto no será un gran hit y probablemente venderé diecinueve copias. No creo que los jóvenes vayan a entenderlo, pero no lo estoy haciendo para ellos. Lo estoy haciendo para mí. Tengo algo en dentro y necesito sacarlo”, comenta.

Por ello, os encontráis sin duda un trabajo maduro e íntimo con un tracklist de 11 piezas producido junto a su hijo, James Raymon y en el que se acompaña de grandísimos artistas de la talla de Mark Knopfler.

Pólvora, Leiva

Desde la separación de Pereza, allá por el 2010, a más de uno se le rompió el corazoncito pensando que nunca más tendría una canción nueva con la que pasar un domingo de lluvia hasta que llegó Diciembre a principios de 2012 de mano de Leiva y Lo que más, también en 2012, de la pluma de Rubén. A Leiva parecen gustarle los comienzos de año pues Pólvora se estrena esta semana.

Un disco para pasear por la ciudad y perderse en ella pensando en ese alguien especial… u olvidándose de él.

Blue Smoke, Dolly Parton

¿Quién no conoce a la rubísima actriz, compositora, cantante y polifacética Dolly Parton? Nadie ha podido olvidarse de su I will always love you, (compuesto para ella, no para Whitney Houston como solemos penasr) en el musical The Best Little Whorehouse in Texas.

Pues el caso es que la artista vuelve a la carga con una alianza entre de casas discográficas formada por su propio sello Dolly records y sony Masterworks para dar al mundo Blue Smoke. El single promocional del disco y de nombre homónimo ha conseguido colarse en las listas de música country.

Hydra, Within Temptation

Y como esta semana viene hasta arriba de estrenos para todos los gustos, el grupo sueco de metal, Within Templation, vuelve a la carga con su sexto álbum de estudio, Hydra. El título parece haber sido escogido con excesivo cuidado ya que en palabras del guitarrista "Hydra es un título perfecto para nuestro nuevo álbum, porque es como el monstruo, la grabación representa las diferentes caras de nuestra música”.

Las canciones que se conocen por ahora de Hydra, han tenido buena acogida entre público y crítica que esperan entusiasmados al día 31 de este mes para conocer a las múltiples cabezas de serpiente de este disco.