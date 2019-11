The Pretty Reckless lanza su segundo álbum

La exactriz y modelo Taylor Momsen, conocida por películas como El Grinch o por hacer el papel de Jenny Humphrey en la afamada serie juvenil Gossip girl. lanzará junto con su banda The Pretty Reckless su nuevo álbum de estudio este 18 de marzo, que llevará por título el nombre del primer single: Going to hell.

Este nuevo trabajo se lanza cuatro años después de su predecesor Light me up (2010) y podemos notar una evolución en el sonido del grupo que se ha atrevido esta vez con guitarras más potentes; en este caso notamos ese cambio gracias a los cuatro nuevos temas que la banda ha dado a conocer de manera íntegra (Follow me down, Going to hell, Heaven knows y Sweet things) además de un adelanto de otra nueva canción: Burn.

The Pretty Reckless comenzará una gira europea este mes de febrero como telonera del grupo Fall Out Boy. Esta gira pasará por Madrid y Barcelona los días 28 del mismo mes y el 1 de marzo respectivamente.

Going to hell puede reservarse ya tanto en CD como en vinilo desde su página web.