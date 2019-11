Descalifican de los Oscar a la canción original ‘Alone Yet Not Alone’

El compositor Bruce Broughton se encuentra devastado después de conocer la noticia acerca de la revocatoria de su nominada al Oscar, Alone yet not alone, pues al parecer el mismo compositor, que pertenece al comité ejecutivo de la Academia, estuvo contactando a otros miembros para que consideraran la pieza musical y obtener su apoyo. En un comunicado oficial el músico declaró que lamentablemente la campaña que realizó le jugó en contra cuando la canción empezó a tener mayor atención. Enfatizó también que simplemente pidió a sus compañeros que le presten atención a la canción y que la tuvieran en cuenta.

La Academia considera que Broughton "no puede valerse de su posición como miembro para promover su interés personal y contactar a los votantes para su beneficio. Este comportamiento contradice las reglas y normas de las campañas relacionadas a los nominados al Oscar". Cheryl Boone Isaacs, presidenta de la Academia de Artes y Ciencias, profirió de manera impávida que no importa con qué buena intención haya actuado Broughton, "no puede utilizar su posición para lograr favoritismo pues eso conlleva a obtener una ventaja injusta en la competencia".

De la larga lista de considerados al premio, varios han cuestionado la nominación de Alone Yet Not Alone pues es extraño que, una canción desconocida proveniente de un film desconocido, sea de las cinco nominadas. Inclusive superando a canciones mejor conocidas en películas más taquilleras. La Academia responde que a los 240 miembros votantes se les envía un DVD con las canciones consideradas las cuales incluyen clips de la película. En ningún momento mencionan el nombre de los involucrados en la cinta.

La famosa organización también indicó que debido a esta descalificación, solo serán 4 las nominadas a Mejor Canción Original. En ese caso nos quedaríamos para considerar con Happy (Gru 2), Let it Go (Frozen) The Moon Song (Her) y Ordinary Love (Mandela: Del Mito al hombre)