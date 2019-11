JLo, Pitbull y Claudia Leitte cantarán el himno oficial del Mundial de Brasil

Sin duda, uno de los eventos deportivos más esperados del 2014 es la celebración de la FIFA World Cup que comenzará el próximo 12 de junio en Brasil. Pero en este torneo de fútbol de interés mundial, además de la calidad y el espectáculo que ofrecerán todos los jugadores participantes, tiene especial trascendencia el himno oficial que representará a este certamen.

El pasado jueves 23 de enero, la FIFA y Sony Music desvelaron la identidad de los músicos que tendrán el honor de interpretar la canción oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte son tres afortunados que pondrán voz al tema del mundial.

Aunque Pitbull ya había adelantado en su cuenta personal de Twitter que estaba preparando la canción oficial para el mundial de fútbol de Brasil 2014 junto a sus compañeras JLo y Claudia Leitte, el rapero no publicó nada acerca del título de la melodía. Poco después, Billboard publicó que We are one (Ole Ola) sería el nuevo himno de la FIFA World Cup y que en su letra podrían combinarse estrofas en inglés, español y portugués.

We are one (Ole Ola) se convierte así en la tercera canción representada por músicos latinos en la historia de este torneo mundial de fútbol desde que comenzara la tradición de tener una música oficial en la Copa Mundial de 1966 , cuando se compuso una melodía para el león Willie, la primera mascota oficial de Inglaterra. Por su parte, Ricky Martin fue el primer latino con La copa de la vida. El puertorriqueño se encargó del tema oficial del mundial de 1998 que tuvo lugar en Francia.

La segunda, fue la artista colombiana Shakira. La de Baranquilla y el grupo sudafricano Freshlyground triunfaron en el mundial de Sudáfrica 2010 cuando popularizaron el Waka Waka (This time for Africa). Con su ritmo pegadizo y su singular baile consiguieron mantenerse tras el certamen como uno de los éxitos del verano.

El anuncio oficial del himno Somos uno (Ole Ola) se realizó el pasado jueves en el estadio Maracaná situado en Río de Janeiro. En la presentación estuvieron presentes dos de los cantantes involucrados, Pitbull y la brasileña Clauida Leitte. Junto a ellos, asistieron el secretario General de la FIFA Jérôme Valcke, el presidente del Comité Organizador José Maria Marin y Luis Fernández, el viceministro de Deportes de Brasil.

A esta importante cita también acudieron Bebeto, astro del fútbol y miembro del COL, y el dos veces campeón mundial Marcos Envangelista, más conocido como Cafú. Ambos exfutbolistas brasileños pudieron disfrutar de una visita exclusiva de la instalación. Jennifer López fue la única ausente en este evento que promocionaba el tema oficial del Mundial de Brasil y el campo que acogerá la final de la FIFA World Cup 2014.

Una combinación perfecta

Los himnos oficiales de la Copa del Mundo son referentes musicales indiscutibles. El Waka waka de Shakira dejó el listón muy alto para su sucesora, ya que triunfó mundialmente durante la competición y su fama se prolongó en la estación veraniega. Por este motivo, ni Sony Music ni la FIFA han dudado en contar este año con tres artistas de gran prestigio y popularidad.

Es cierto que las colaboraciones entre Pitbull y Jennifer López son un éxito asegurado. Así lo demuestran los tres temas que, hasta el momento, han interpretado conjuntamente: On the floor (2011), Dance again (2012) y Live it up (2013). Aunque el rapero y la estrella del Bronx sean personajes famosos y sus trabajos estén reconocidos internacionalmente, su participación en un acontecimiento deportivo tan destacado impulsará sus carreras a nivel global.

Para Pitbull We are one (Ole Ola), servirá para llevar’ la pasión de Brasil al mundo’ y ‘encender’ los ánimos de los aficionados al fútbol. “Estoy convencido de que este fantástico deporte y el poder de la música nos unirán a todos, porque somos mejores cuando somos uno", recalcó el rapero cubano. No obstante, no hay que olvidarse de la cantante Claudia Leitte. La brasileña es la pieza clave en este trío musical. Aunque no tenga una reputación tan extensa como sus compañeros, es una gran celebridad en su país, tanto es así, que ejerce como jueza en el programa La Voz de Brasil. Además, antes de comenzar su carrera en solitario fue vocalista del grupo Babado Novo hasta 2008.

Claudia Leitte está muy contenta de poder compartir compartir escenario y ‘bailar samba’ con Pitbull y JLo en Brasil. We are one (Ole Ola), tema compuesto y coproducido por Pitbull, es un proyecto muy importante para ella y también para Brasil. “Me llena de alegría y satisfacción representar a mi país en la Copa Mundial de la FIFA junto con estos dos artistas increíbles a los que admiro y respeto. Disfruto compartiendo mi cultura y mostrando mi país a la gente a través de la música”, confesó la solista.

Hasta el mismo secretario General de la FIFA admitió que tanto Sony Music como la FIFA están muy orgullosos de poder compartir el "deslumbrante talento" de Claudia Leitte. “En mis múltiples visitas a Brasil, he oído hablar mucho de la tradición musical brasileña y es un verdadero placer que el alma de la canción sea una artista brasileña. Estoy seguro de que, al igual que yo, millones de hinchas de todo el mundo aguardan impacientes a que la canción salga a la luz", expresó Jérôme Valcke.

Para hacernos una idea de lo que Claudia Leitte es capaz, podéis ver a continuación el videoclip de Samba, un tema que interpretó y bailó junto a Ricky Martin en 2011. Pero no os olvidéis de que en unos meses la brasileña estará junto a Pitbull y Jennifer López en la Copa del Mundo de su país interpretando el himno oficial. Esperaremos anisosos el lanzamiento de We are one (Ole Ola).