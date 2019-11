Bastille e Iván Ferreiro, entre las nuevas confirmaciones del Arenal Sound 2014

Entre las nuevas incorporaciones del Arenal Sound 2014 estan los grupos internaciones: Bastille, Matt and Kim, Peace, The Asteroid Galaxy Tour y Circa Waves. Mientras que en el panorama nacional encontramos nombres como: Iván Ferreiro, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Mishima, Pony Bravo y John Berkhout. Para amenizar las noches de la mano de la electrónica estarán Congorock, Space Elephants, The River y Noiserippers.

Desde el sur de Londres llega el cuarteto formado en 2010 Bastille. Desde hace un año este grupo está dando mucho que hablar con Bad Blood, disco que salió a la venta el pasado año y cuentan con una nominación para los Brit Awards 2014. Uno de los cabezas de cartel de esta edición, que hará enloquecer al público con temas como Pompeii o Laura Palmer. Por otro lado los neoyorkinos Matt and Kim, dúo de dance punk conformado por Matt Johnson y Kim Schifino. Daylight su canción más conocida ha sido protagonista de videojuegos como NBA, Need For Speed: Nitro o en la serie Entourage. Peace, una de las bandas emergentes del panorama británico, presentará su primer álbum In Love, sobre el escenario de Burriana. Y por último los daneses The Asteroid Galaxy Tour y los ingleses Circa Waves para completar los nombres internacionales de estas nuevas confirmaciones.

Otro años más los sounders podrán disfrutar de la actuación del gallego Iván Ferreiro, es uno de los grandes nombres del panorama actual nacional y uno de los que más gusta a la gente. También repite para esta edición La Pegatina, sin duda los catalanes harán saltar y bailar al público a ritmo de rumba y trompetas. Junto a estos dos nombres se unen Els Amics de les Arts, Mishima, Pony Bravo y John Berkhout.

En cuanto a la electrónica, las nuevas confirmaciones lo completan Congorock el DJ y productor italiano de electro, house y dance-punk, los españoles Space Elephant, el grupo lo conforman un Dj y cinco animadores, que se unen una vez más al festival.

Estos nombres se suman a los ya confirmados Miles Kane, Azealia Banks, Mando Diao, Crystal Fighter o Izal entre los más destacados. Quedando así el cartel en un 45 por ciento completo y aún por saber el 65 por ciento, esta edición depara muchas sorpresas en los próximos meses. Para más información de entradas y del festival www.arenalsound.com.