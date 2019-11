Los exclusivos que están por venir para la next-gen

Desde la exitosa salida al mercado de las consolas next-gen (con unas cifras de ventas de 3,9 millones para la consola de Microsoft y 4,2 millones para la de Sony) se han publicado un buen puñado de juegos. Como exclusivas en Playstation 4 están: el FPS Killzone: Shadow Fall y plataformas de corte clásico Knack. Mientras que Xbox One cuenta con: el frenético matazombis Dead Rising 3, el simulador de conducción Forza Motorsport 5, y el juego de acción ambientado en la antigua Roma Ryse: Son of Rome. Por último, también están disponibles para ambas consolas: Assassins Creed 4: Black Flag, Battlefield 4, Call Of Duty: Ghosts, FIFA 14, Just Dance 2014, Lego Marvel Super Heroes, NBA 2K14, NBA Live 2014 y la última entrega de la franquicia de conducción Need for Speed Rivals, entre otros.

De los juegos exclusivos dependerá en gran medida la decisión de los consumidores a la hora de hacerse con una de las nuevas consolas de Sony o Microsoft. Así que la pregunta del millón es la siguiente: ¿cuáles son las exclusividades que brindarán Xbox One y Playstation 4 en este 2014? A continuación, una lista de los más esperados.

Para Xbox One

Titanfall: un shooter en primera persona que solo cuenta con modo multijugador. Es un título futurista en el que se desarrolla una guerra entre hombres y máquinas. Habrá la posibilidad de elegir bando para defender a las máquinas o a los humanos.

Quantum Break: juego de acción y aventura, que se combina con lo que sucederá en la serie de imagen real en un proyecto denominado transmedia. Una mezcla de tiempo bala y puzzles que pretende hacer cambiar la imagen existente de los juegos de aventura.

Sunset Overdrive: un juego que combina acción frenetica, con los saltos callejeros denominados parkour, popularizado por juegos como la saga Assassin’s Creed de Ubisoft, y estética de cómic. Primer trabajo de Insomniac Games, responsables entre otros de Ratchet & Clank, Spyro o Resistance: Fall of men, en exclusiva para Xbox One.

Kinect Sports Rivals: continuación del juego que se hizo famoso con el lanzamiento de Kinect. Deportes extremos y sin mandos para toda la familia.

Project Spark: un proyecto en el que Microsoft pretende que el jugador diseñe sus propios juegos, contando incluso con la posibilidad de realizar capturas propias con Kinect.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare: acción en tercera persona, basada en la famosa serie de juegos de plantas contra zombis. Tanto jugando solos como acompañados, el objetivo es, como siempre, defender el jardin derrotando hordas de zombis.

Para Playstation 4

InFAMOUS: Second Son: tercera entrega del sandbox de Sucker Punch en la que esta vez el protagonista no es Cole, sino Delsin Rowe, un hombre con superpoderes que luchará contra la opresión del orden establecido en su ciudad. Como siempre habrá la posibilidad de utilizar los poderes de Delsin para hacer el bien o el mal.

DriveClub: nuevo titulo de carreras de Evolution Studios (Motorstorm). Juego de simulación enfocado a un aspecto social en el que el objetivo es formar un equipo con amigos y competir contra el mundo, aunque también se dispondrá de un modo carrera. Una gran jugabilidad acompañada de un aspecto gráfico de gran calidad pueden hacer de este título uno de los must have de Ps4.

The Order: 1886: siguiendo las directrices del estilo steampunk, The Order: 1886 juega con un ambiente retro-futurista sumergiendo al jugador en una aventura llena de misterio en la que una sociedad de hombres luchan contra un sinfín de monstruos contando con la mas avanzada tecnologia.

Deep Down: La nueva propuesta de los veteranos Capcom. Haciendo gala de su nuevo motor gráfico Panta Rhei, presentan un RPG exclusivo para Ps4. Unos gráficos nunca vistos y el modelo costless to play son las señas de identidad de este esperado título que causó sensación en su presentación en la pasada E3.

Yakuza Ishin: es una pena que este juego de acción/rol, probablemente, no vaya a traspasar las fronteras niponas, ya que todavía se está esperando a su predecesor Yakuza 5. Este spin-off hace viajar en el tiempo a los protagonistas de la saga principal a la epoca medieval japonesa convirtiéndolos en samurais.

Daylight (también en pc): al más puro estilo de Silent Hill, este juego presenta una aventura de terror donde el jugador despierta en un hospital tétrico y sombrío con la única luz de su teléfono móvil y la misión de escapar. Este es uno de los primeros títulos en utilizar el Unreal engine 4 por lo que está generando gran expectación.



En conclusión, solo en lo que se refiere a títulos exclusivos, se han publicado buenos juegos pero todavía queda mucho por ver en esta generación que acaba de nacer. Sobre todo si se tiene en cuenta que tanto para Playstation 4 como para Xbox One este año saldrán joyas como The witcher 3 y lo último de los estudios de Kojima: Metal Gear Solid V:Ground Zeroes y The Phantom Pain.