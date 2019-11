One Direction se divierte bajo la noche londinense a ritmo de Midnight Memories

One Direction despide el primer mes del año con la publicación del vídeo perteneciente al tercer sencillo del álbum que da nombre al disco, Midnight Memories. El videoclip, como de costumbre, muestra las aventuras de los cinco jóvenes por diferentes rincones de Londres. Así, una fiesta, un kebab, una carrera y una nocturna travesía por el Támesis, son los elementos que se aúnan para finalizar con los cinco componentes sobre el Tower Bridge, mientras una vista aérea nos ofrece un extracto del juego de luces y sombras que produce la oscuridad inglesa. De todos modos, las sorpresas que este trabajo presentaba fueron estropeadas hace varias jornadas debido a la filtración de varias imágenes pertenecientes a la grabación.

Tras la publicación del álbum el pasado mes de noviembre, la boy band británica ha sumado más de dos millones y medio de ventas en todo el mundo, colocándose en el 2013 como el sexto trabajo más vendido del año y el primero en Reino Unido. Actualmente, Midnight Memories se encuentra en la decimoquinta posición de la lista Billboard de álbumes más vendidos, lista que ya lideró, al igual que otras 30 en diferentes partes del globo terráqueo, sin olvidar que la canción ya ingresó directamente en el puesto doce una vez que fue dada a conocer al público.

Rápidamente, #MidnightMemoriesToday, canción escrita por Louis y Liam, se ha convertido en primer trending topic mundial, animando a todas las directioners a batir el récord de visitas durante las primeras veinticuatro horas en youtube, marca que ostenta Miley Cyrus con su tema Wrecking Ball, que sumó la friolera de diecinueve millones.

One Direction sobre el Tower Bridge (Foto: VEVO)

El nuevo año no solo ha traído buenas noticias a la banda británica, sino que también se han dejado caer oscuras concepciones como la disolución del grupo o la publicación de fotos en paños menores de alguno de los miembros. Por el momento, One Direction confirma su unión con este nuevo trabajo que los consolida como la mejor banda del 2013, reconocimiento que la industria musical les otorgó basándose en datos de descargas, ventas y reproducciones en diferentes plataformas, como lo son Spotify o Deezer. Contrariamente, los premios NME Awards, que recientemente ha publicado la lista de nominados, ha colocado a One Direction entre las peores bandas del año. Aún así, Harry, Louis, Liam, Niall y Zayn, saldrán este año de gira con el Where We Are Tour, que dará comienzo en la próxima primavera y recorrerá América y Europa.

El resurgir de las boy bands

No es One Direction la única banda masculina que triunfa en nuestros días, ni es la más amada por el resto de sus compañeros, pero sí ha servido de precedente para otros jóvenes cantantes que deciden unir su talento para formar un grupo musical. En España el caso más llamativo es el de Auryn, que tras presentar su candidatura a Eurovisión y quedar descartados, han triunfado en el país con excelentes resultados de ventas, obteniendo las pasadas navidades la certificación de disco de platino por vender más de 40.000 copias de su álbum Anti-héroes. De hecho, la primera boy band masculina, Back Street Boys, eligió el 2013 para, además de celebrar su veinte aniversario, juntarse y editar su octavo álbum de estudio, In A World Like This.

The Wanted y Auryn (Foto: VAVEL.com)

La supervivencia de estos grupos siempre pende de un hilo, y eso es lo que le ha ocurrido a los compatriotas de One Direction. The Wanted ha anunciado recientemente una pausa indefinida para que cada uno de sus miembros pudiera comenzar diferentes tipos de carreras en solitario en los próximos meses. Además, recientemente uno de los integrantes, Max George, reveló que las tensiones y rivalidades entre los componentes del grupo eran mayores e insostenibles, lo que los había alejado profundamente, aunque los problemas no solo quedaron ahí. "One Direction es un fenómeno contra el que nadie puede competir. Ellos han invadido el mercado, tenemos nuestros propios admiradores, a quienes gustamos, pero no podemos parar las cosas que están pasando", desveló George para la revista The Sun. De momento, The Wanted finalizará la gira que tiene entre manos para darse un tiempo del cual los fans esperan que sea muy corto.