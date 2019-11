Trasládate a Australia con 5 Seconds of Summer

Para entrar en calor, os diremos que 5 Seconds of Summer (también conocida como 5sos) es una banda australiana, en concreto de Sydney, de género pop-rock, y compuesta por cuatro adolescentes que comenzaron colgando covers de sus temas favoritos en YouTube. Ellos son Luke Hemmings, Ashton Irwin, Calum Hood, y Michael Clifford.

La historia

Todo comenzó hace exactamente tres años. Sí, justo hoy estamos en el aniversario del primer video que subió Hemmings a YouTube haciendo una versión de Please Don’t Go, de Mike Posner. Debido a esto, Twitter lleva varias horas con el Trending Topic #3YearsOfHemmo1996 (nombre de la cuenta, ahora llamada 5 Seconds Of Summer).

Luke, desde pequeño sabía que su pasión era la música, y por eso, a la tierna edad de 14 años se aventuró a mostrar su voz y su guitarra al mundo. Pronto, se le unieron dos chicos del instituto: Michael y Calum, que en realidad no lo conocían más que de vista, y la banda acabó por completarse en diciembre de 2011 cuando Ashton se sumó a la banda como batería.

Así, continuaron haciendo distintas versiones (de Blink 182, Pete Murray, Ed Sheeran…) y poco a poco, persistiendo, consiguieron una moderada cantidad de seguidores en las redes sociales. Por fin, un día la suerte les sonrió y estos cuatro jóvenes atrajeron la atención del sello Sony/ATV con quien firmaron un contrato y lanzaron su primera canción Gotta Get Out, con una muy buena acogida en su país.

El año 2012 lo dedicaron a preparar su primer EP, titulado Somewhere New. A partir de entonces, todo sucedió demasiado deprisa.

One Direction y reconocimiento internacional

En noviembre de ese mismo año sacaron su primer videoclip con la canción Out Of My Limit, y tuvieron la fortuna de que dos componentes de la exitosa boyband One Direction (1D), repararan en ellos. Niall Horan y Louis Tomlinson compartieron por Twitter tanto Out Of My Limit como Gotta Get Out, y el impacto, tanto para 5sos como para las fans de 1D, fue notable. Al mes siguiente, el 7 de diciembre, salió a la luz el EP en iTunes, pero la gran sorpresa aún estaba por llegar.

Febrero de 2013, hace prácticamente un año. Estos cuatro australianos se anuncian, eufóricos, como nuevos teloneros de One Direction durante el Take Me Home Tour. Esto se resumía en: más de un centenar de conciertos, tres continentes distintos (Oceanía, Europa y América), y muchas, muchas posibilidades de lograr éxito internacional de inmediato.

Y así fue. El número de seguidores de 5sos subió como la espuma, no solo en las redes y en YouTube, sino también en los propios conciertos de One Direction, donde los asistentes cantaban de igual manera las canciones de los teloneros.

Además, ambas bandas conectaron muy pronto y la amistad no pasó desapercibida para las llamadas “directioners”. Incluso las que no pudieron ir a ningún concierto terminaron por escuchar 5sos.

Out Of My Limit, su primer videoclip:

Estilo e influencias

Aunque tengan muy buena relación con 1D, su estilo y sus influencias son diferentes, y no pueden ser catalogados de boyband. Con Luke como vocalista principal y guitarrista, Calum como bajista y vocalista principal también, Michael a la segunda guitarra y Ashton con la batería, la banda se ha forjado sola, y componen en su totalidad tanto música como letras.

Su estilo es un típico pop-rock fresco, siempre con solos de guitarra y fuerte influencia de la batería y las letras son pegadizas sin ser superficiales. Todos ellos son grandes fans de grupos tan destacados como Fall Out Boy, Blink 182, McFly, o Busted, pero también pasan por clásicos como Nirvana, y The Rolling Stones, o géneros pop como los mismos 1D.

Continuando

Durante este tiempo, Michael, Calum, Ashton y Luke no han parado. Han sacado más canciones (Unpredictable, Beside You…), y videoclips: Heartbreak Girl, Try Hard, y el último, Wherever You Are. Y lo más importante, ya tienen su propia gira fuera de sus fronteras. Tienen programados conciertos por Reino Unido a finales de este mes y principios del que viene. Por el momento son pocas fechas, apenas ocho, pero están las entradas agotadas para todos los conciertos.

Recientemente, en concreto, ayer, la banda anunció mediante Twitter e Instagram el nombre de su primer single “oficial”, y decimos “oficial” porque ya tienen varios singles sacados de su EP. La canción se titula She Looks So Perfect, y pronto Twitter se llenó con el hashtag #SHELOOKSSOPERFECT en señal de la ilusión que ha provocado la noticia.

Los cuatro, aún en la nube de felicidad por su creciente éxito, siguen siendo los mismos de siempre, apenas tienen entre 19 y 17 años, y no cesan en repetir de todas las formas posibles que todo se lo deben a sus fans: la 5sos Family (5sosfam) que confía en ellos y los apoya cada vez más.

No hay duda de que esta banda acaba de comenzar su camino, y lo han emprendido con ganas. Eso quiere decir que, afortunadamente, tenemos 5 Seconds of Summer para rato.

Su última canción, Wherever You Are.