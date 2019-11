El Tesoro de la Super Bowl

Nueva Jersey vibró el pasado domingo, 2 de febrero, con la actuación del hawaiano Bruno Mars. Con un espectáculo muy a la altura de los grandes de la música como Madonna o Beyonce, la final de fútbol americano, Super Bowl, registró el mayor índice de audiencia de su historia con 115.3 millones de espectadores.

Un coro de niños abrió el tiempo de descanso de la final americana. Las luces llenaron el estadio y Mars hizo su aparición, acompañado de una batería, a golpe de Locked Out Of Heaven.

Fuente: Billboard

El MetLife Stadium se puso en pie para acompañar a Mars a su banda. Las luces se volvieron doradas para acoger al tesoro del escenario. Con Treasure, Bruno demostró su talento y no dejó indiferente a ninguno de los presentes.

Runaway fue el punto de inflexión de la actuación, el paso previo a la salida en escena de los californianos The Red Hot Chilli Pepper's. El grupo encabezado por Anthony Kiedis llegó al público con su clásico Give It Away.

Un instante de locura en el escenario en el que tanto Bruno Mars como Red Hot derrocharon energía y complicidad en los minutos dorados de la televisión estadounidense.

Tras los saludos de los militares, destinados en alguna misión, se puso el broche de oro. Con un cambio de espacio, Bruno Mars sacó su lado más romántico y cantó Just The Way You Are. Un magnífico final en una noche en la que se batieron récords y en la que Seattle consiguió su primera Super Bowl frente a Denver.