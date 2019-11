Doble colaboración entre Pixie Lott y The Vamps

La industria musical de Reino Unido está triunfando a nivel mundial gracias al talento de sus jóvenes estrellas. Un ejemplo evidente es el éxito de la boy band One Direction que recientemente ha publicado el tema que da nombre a su tercer álbum Midnight Memories. De los cinco miembros que componen el grupo, cuatro (Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson) son británicos y el quinto (Niall Horan) nació en la ciudad de Mullingar en Irlanda.

Con este gran referente, no es de extrañar que muchos músicos compatriotas quieran buscar su oportunidad en esta profesión tan competitiva. Este es el caso de Pixie Lott y The Vamps. Ambos han decidido trabajar juntos y promocionarse mutuamente. Mientas que la cantante londinense tiene previsto estrenar su tercer disco de estudio, Pixie Lott, el próximo 6 de marzo, el cuarteto británico debutará con su primer trabajo el 20 de abril.

La primera colaboración de Pixie Lott y The Vamps se realiza el pasado 21 de enero, cuando la compositora y bailarina coopera en la grabación de la nueva versión de Wild Heart, tan solo tres días después de que el grupo pop-rock estrenara oficialmente su segundo single.

Pixie Lott ha presentado esta semana el segundo dueto con la banda. Nasty es el primer sencillo del último disco de la también actriz que, aunque ya publicó el videoclip de esta canción el 14 del mes pasado, lo ha reeditado contando con The Vamps como invitados especiales.

Los videoclips muestran el gran trabajo conjunto que realizan los jóvenes coterráneos. Todos exhiben su talento en ambas versiones acústicas editadas en blanco y negro. Con esta asociación musical, The Vamps y Pixie Lott impulsan sus respectivas carreras compartiendo fans y sus últimos éxitos Wild Heart y Nasty.

The Vamps

Es el nombre del grupo británico que se formó en 2012. Esta banda de pop-rock está compuesta por cuatro jóvenes que además de cantar tocan diferentes instrumentos. Los miembros de The Vamps son:

-Bradley Simpson: es el vocalista principal, toca el piano y la guitarra.

-James McVey: es corista, toca la guitarra y la caja de percusión.

-Tristan Evans: es corista, aunque canta algunas partes principales con Bradley. Toca la guitarra y la batería.

-Connor Ball: es la última incorporación del grupo, es corista y bajista.

En 2012 este cuarteto firmó con la discográfica Mercury, pero no fue hasta el 29 de septiembre de 2013 cuando The Vamps lanzó Can we dance. El estreno de su primer sencillo se situó en el segundo puesto de las listas de ventas de Reino Unido, superado únicamente por Counting Stars de One Republic's. Los chicos de la banda habían subido a su canal YouTube el videoclip de Can we dance el 6 de agosto de 2013. Este era el primer vídeo oficial de The Vamps, ya que hasta el momento el cuarto británico se había dedicado a versionar canciones de otros artistas como sus compatriotas los One Direction.

Antes de debutar con Can we dance, The Vamps tuvo la oportunidad de darse a conocer gracias al grupo McFly. Esta banda también británica ofreció a los cuatro jóvenes la posibilidad de ser sus teloneros en su gira Memory Lane, la cual llevarían a cabo en abril, mayo y agosto de 2013. The Vamps aprovechó la ocasión y consiguió actuar el 18 de mayo en el Wembley Arena entreteniendo a los fans que esperaban para disfrutar con McFly. Después de esa experiencia, fueron teloneros de Selena Gómez en septiembre de ese mismo año durante su gira Stars Dance Tour. La cantante estadounidense ofreció un único concierto en España el 12 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Con esta pequeña promoción y un pequeño grupo de fans consolidado, The Vamps anunció a principios de año que lanzaría su álbum debut en primavera y, aunque la fecha no está confirmada, parece que el estreno está previsto para el próximo 20 de abril. Además, el pasado 3 de diciembre, publicaron su segundo sencillo Wild heart del que han realizado varias versiones incluyendo la de Pixie Lott.

Actualmente los miembros de la banda son teloneros en la gira Red Tour de Taylor Swift. Ya tocaron en el O2 Arena de Londres el 1, 2 y 4 de febrero y repetirán experiencia la semana que viene con los conciertos del día 10 y 11. Después, The Vamps descansará hasta marzo, donde apoyaran a The Wanted en su gira Worl of Mouth Tour por Reino Unido. En esta ocasión, algunos de los chicos podrán actuar en sus ciudades natales. Bradley Simpson y Connor Ball en Brimingham y James McVey en Bournemouth.

Carátula Can we dance de The Vamps. (Foto: soundandmotionmag.com).