Ganadores Gala Premios Goya 2014

01:06. Con este recuento, nosotros nos despedimos por hoy. Gracias a todos los que nos habéis seguido esta noche a través de la página web y de nuestro perfil en twitter (@Cine_VAVEL). Próxima parada: 2 de marzo, Premios Oscar. ¡No faltéis a la cita!

01:03. Los momentos más emotivos de la noche han tenido los rostros de Terele Pávez y Javier Cámara, dos de nuestros intérpretes más queridos que por fin tocan el cabezón de Goya tras muchos intentos fallidos en su carrera. ¡Felicidades!

01:00. El malagueño Antonio de la Torre, al igual que el pasado año, regresa a casa sin su segundo Goya pese a haber hecho doblete en las categorías de mejor actor y de reparto.

00:58: Las brujas de Zugarramurdi se lleva ocho premios, siendo la máxima laureada de la noche, aunque la mayoría en categorías técnicas. La gran favorita de la edición, La gran familia española, se tiene que conformar con 2 de los 11 a los que optaba. Igualando su palmarés La herida. Stockholm, Caníbal y Todas las mujeres racan uno. 15 años y un día se marcha de vacío.

00:56. PALMARÉS: Vivir es fácil con los ojos cerrados se erige como la gran triunfadora de la vigésimo octava edición con seis premios, entre ellos, película, director, guion original, actor, actriz revelación.

00:52. Tráiler de la gran triunfadora de los Goya 2014: Vivir es fácil con los ojos cerrados.

00:50. Manel Fuentes despide la gala con humor. "Los que siempre ganan en esto son los que venden las palomitas".

00:49. Pese a su dilata trayectoria delante de las cámaras, resulta paradójico ver a Javier Cámara abrazando su primer Goya. (Foto: elpais)

00:47. Sexto premio para la película de David Trueba que también se salda entre otros con los de mejor director, actriz revelación y guion original.

00:46: Y el máximo galardón, el de MEJOR PELÍCULA, es para...¡¡VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS!!

00:45. Caníbal tampoco ha salido bien parada: solo uno como mejor fotografía pese a sus ocho nominaciones.

00:44. No ha podido ser para Gracia Quereta, que ve pasar su quinta nominación como mejor director sin hacer pleno. 15 años y un día parece que también se va de vacío y eso que fue elegida por la Academia de Cine Español para que representara a España en los Oscar.

00:41. Y es para David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados, quien rompe su maldición de eterno nominado. "Estoy muy acostumbrado a perder", bromea nada más recoger su premio de manos de Bayona, anterior ganador del cabezón a mejor director por Lo imposible.

00.40. Esto llega a su recta final. Mejor dirección.

00:39. Javier Cámara. Goya Mejor Actor, dedica su premio a todos los profesores de su vida.

00:38. Ni Eduard Fernández ni Antonio de la Torre, Javier Cámara toca su primer cabezón por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Alegría en la sala. Un premio más que merecido para uno de nuestros actores más versátiles.

00:37: Y ahora uno de los premios gordos de la noche: mejor interpretación masculina protagonista para...JAVIER CÁMARA. Sin duda, la sorpresa de la noche. ¡A la sexta va la vencida!

00:34. Y aquí su actriz, Marián Álvarez, con su primer Goya a mejor actriz. Era la favorita pero no se lo ha creído hasta que ha tenido el cabezón entre sus manos.

00:32: Fernando Franco con su Goya a mejor dirección novel. Su ópera prima La herida no ha podido traerle mejor suerte.

0:31: El Goya a Mejor Documental para Las maestras de las repúblicas.

0:30. Los hermanos León siguen desvelando más ganadores. En esta ocasión, mejor documental. Guadalquivir se llevó la Medalla del CEC. ¿Se llevará el Goya?

0:27. Y el Goya a Mejor Película de Animación es Futbolín, de Juan José Campanella y que se estrenó en el marco del pasado Festival de San Sebastián.

00:28: Tráiler de la ganadora Azul y no tan rosa.

00:21. Mejor película iberoamericana es Azul y tan rosa. El primer Goya que se lleva una cinta venezolana. "Allí se vive como si fuera una final de fútbol", explica emocionado su director Miguel Ferrari.

00:19. Gran trabajo de Michael Haneke detrás de esta historia de amor y vejez que también conquistó los Premios del Cine Europeo, donde se llevó cinco galardones. Con ella no ha podido ni la favorita de la temporada: La vida de Adéle.

00:18. Amor, ganadora del pasado Oscar a mejor película extranjera, también se lleva el Goya a Mejor Película Europea.

00:17. Ahora parodia de La gran familia española, que está pasando sin hacer mucho ruido por la ceremonia. Veremos qué pasa en la recta final.

00:16. Recordar que esta noche las cintas cómicas aglutinan 30 candidaturas. Aunque Vivir es fácil con los ojos cerrados, La gran familia española y Tres bodas de más no están triunfando como se esperaba, Álex de la Iglesia y sus brujas demuestra que la comedia también tiene hueco en el cine español.

00:14. El Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería es para Las brujas de Zugarramurdi. Éste es el octavo cabezón que levanta la cinta cómica. ¡Vaya triunfo!

00:12: Roberto Álamo. Goya Actor de Reparto: "Este premio va a todos los actores tanto los que trabajan como los que no trabajan. Espero que pronto nos veamos delante de una cámara". Dedica el premio al recién desaparecido Philip Seymour Hoffman.

00: 10. Y el Goya es para Roberto Álamo por La gran familia española. Con éste, la cinta de Sánchez Arévalo suma un nuevo galardón, por ahora solo van dos.

00.10: Y ya empieza la cuenta atrás para conocer la mejor producción del año. Ahora, Mejor intérprete masculino de reparto.

00:09. Se entrega el Goya a la película...¿que nunca se ha hecho?

00:07. Rescatamos la imagen de Natalia de Molina con su Goya Revelación. ¡Qué emocionada estaba y no es para menos, ha sido llegar y besar el santo! (Foto: Harpers Bazar).

00:03. A estas horas Las brujas de Zugarramurdi lidera la tabla de galardonadas con seis. 15 años y un día, de Gracia Querejeta, todavía no se ha estrenado.

00:01. "Gracias Marian. Sin ti no habría película". Fernando Franco le regresa los piropos que Álvarez le ha regalado en su discurso.

23:56. Y ahora toca el turno de Mejor dirección novel: Fernando Franco por La herida. La cinta lleva ya dos.

23.52. La preciosa banda sonora de Lo imposible sirve para envolver el cariño y la admiración de la Academia de Cine por aquellos que nos dejaron este año: Jesús Franco, Alfredo Landa, Marta García, o Manuel Andrés González, son algunos de los que nos hicieron soñar con la magia del cine y desgraciadamente ya no están con nosotros. Esa ovación ininterrumpida va por ellos.

23:50. Más de 1.000 planos con efectos visuales le han valido a Las brujas de Zugarramurdi su sexto Goya. ¡Álex de la Iglesia, lo que te estás perdiendo por rodar en Argentina!

23:49. Nos vamos acercando a los premios gordos de la noche. Mientras se acerca el momento, mejores efectos especiales.

23:47. Nueva parodia en escena. Esta vez con Caníbal y Chicote como protagonista.

23:46. Pau Esteve Birba ya recogió en el pasado Festival de San Sebastián el Premio a la Mejor Fotografía.

23:45. Y el Goya a Mejor Dirección de Fotografía es para Caníbal. Por fin se estrena la cinta de Manuel Martín Cuenca en el palmarés.

23:44. También le ha dedicado el premio a "todas esas mujeres valientes que luchan por nuestros derechos porque no vamos a permitir que nadie decida por nosotras", ha terminado Álvarez casi sin voz su discurso.

23:43. Marián Álvarez, Goya Actriz Principal. "No va a haber premios en estre mundo que te den lo que merecen. Eres una de las mejores personas que me he encontrado en la vida". Palabras emocionadas hacia su director, Fernando Franco, nominado también a mejor dirección novel.

23:41. Sin duda uno de los Goya más previsibles de la noche. Concha de Plata, José María Forqué y ahora el Goya, el primero de su carrera.

23.40. Eduardo Noriega presenta uno de los platos fuertes la noche: mejor interpretación femenina protagonista. Aunque parece que aquí no habrá sorpresas con el sobre: Marián Alvarez, ganadora del Goya a Mejor Interpretación Femenina Protagonista por La herida.

23.38: "Cuando casi nada queda en pie hay que acudir a la esencia. La esencia son el guión y los actores". Mariano Barroso.

23:38. Presentada fuera de competición en el pasado Festival de Málaga, Todas las mujeres se metió en el bolsillo rápidamente a público y crítica.

23:33. Mejor Guion Adaptado para Todas las mujeres. Mariano Barroso estrena palmarés de su película que todavía puede llevarse uno de los más esperados, mejor actor protagonista gracias a Eduard Fernández.

23.31: David Trueba se quita a la espinita de eterno nominado. Si tenemos en cuenta sus nominaciones a mejor director y mejor guion llevaba acumuladas ocho candidaturas. Todavía puede levantar el de mejor director.

23:30: David Trueba se lleva el Goya a mejor guion original. Tercer galardón para su cinta Vivir es fácil con los ojos cerrados.

23:28. Natalia de Molina, Goya Actriz Revelación: "A todo el equipo, mi trabajo siempre ha dependido del vuestro. A todos los maestros que he tenido en mi vida que me han enseñado a ser libre y tener criterio". Por último, muy emocionada ha repetido una frase de su papel en la cinta de Trueba: "Yo no quiero que nadie decida por mí".

23.27. Los ganadores de los cabezones a actores revelación no han dado sorpresas. Tanto Pereira como De Molina eran los grandes favoritos.

23.26. Natalia de Molina levanta el Goya a Mejor Actriz Revelación por Vivir es fácil con los ojos cerrados.

23.25. Silvia Abascal y Antonio Resines presentan a los nominados a mejor actriz revelación. Natalia de Molina es la favorita.

23:24. Las brujas de Zugarramurdi conquista su sexto cabezón. Recordemos que optaba a 10. ¿Hará pleno? De momento, encabeza la lista de galardonadas donde Vivir es fácil con los ojos cerrados, Stockholm y La gran familia española llevan uno.

23:23. Julián López y Manuela Velasco, encargados de anunciar el ganador del Goya a mejor dirección de producción.

23:22. Nueva parodia. Esta vez, Manel Fuentes charla con Marián Álvarez en La Herida.

23:19. ¡¡Y van cinco ya!! Las brujas de Zugarramurdi se lleva el Goya a Mejor Sonido.

23: 19. Raúl Arévalo y Macarena García presentan los candidatos a mejor sonido.

23:17. Y el Goya a Mejor Música recae en Vivir es fácil con los ojos cerrados. El largometraje cuenta con otras seis candidaturas.

23:16. La gran familia española estrena marcador con el Goya a Mejor Canción Original. Recordar que cuenta con 11 candidaturas.

23:15. Después del número musical (algo descoordinado entre sus protagonistas), Dafne Fernández se queda en el escenario para presentar junto a Secun de la rosa a los nominados a mejor canción original.

23:11. Manel Fuentes habla de los diferentes tipos de cita que unos jóvenes puede tener en una sala de cine según el director español al que se vaya a ver. No lo olvidéis, Amenábar, Almodóvar, Coixet o Querejeta, diferentes formas de conquistar a una chica en cine.

23:09. "Viva la jota y viva el cine español". El discurso de Jaime de Armiñán se extiende algo más de lo previsto y seguramente haga que las dos horas y media previstas de gala se alarguen un poco más. Tantas vivencias es difícil condensarla en poco tiempo.

23:02: Una vez más, el público en pie para recibir al Goya de Honor de este año: el guionista y cineasta Jaime de Armiñán. "Te juro que seré breve", promete el veterano cineasta a González-Macho, de quien recibe el premio.

22.59. Rescatamos las imagenes de la felicidad. Javier Pereira con su primer Goya como mejor actor revelación por Stockholm y Terele Pávez como mejor actriz de reparto por Las brujas de Zugarramurdi, máxima laureada por ahora con 4 Goyas. (Foto: elpais).

22.57. Andreu Buenafuente, Eva Hache, y José Corbacho critican a su sucesor, Manel Fuentes. "Le queda un poco corto el pantalón", grande Hache que fue una excelente maestra de ceremonias en 2012 y 2013.

22.56. Tras emocionar a público y espectadores, Terele Pávez se marcha sin poder creérselo. Es una de nuestras grandes y ya era hora que le tocase. Más que merecido.

22.55. Impresionante imagen del Príncipe Felipe en pie para aplaudir a la veterana Terele Pávez. Ella emocionadísima. No se lo cree. "Tengo 74 años y llevo unos 60".

22.54. Ya lo había intentado en otras cuatro ocasiones: Laura del cielo llega la noche (1988), Diario de invierno (1989), La comunidad (2001)y Balada triste de trompeta (2011).

22.53. Sí, Terele Pávez por fin alcanza el cabezón por Las brujas de Zugarramurdi.

22.52. Javier Bardem en el escenario para presentar a mejor actriz de reparto. Aquí la gran favorita es Terele Pávez. ¿Se llevará a casa Las brujas su cuarto Goya?

22.49. Y el Goya a Mejor Cortometraje de ficción es para Abstenerse agencias, protagonizado por Asunción Balaguer.

22:47. Es el segundo Goya de Pedro Solís tras ganarlo por La bruja.

22:45. A ritmo de pareado musical de la mano de Álex O'Dogherty, presentan mejor corto de animación, cuyo Goya ha recaído en manos de Cuerdas, de Pedro Solís.

22:42. Minerita, de Raúl de la Fuente, Mejor Cortometraje Documental .

22.39. Después de un discurso muy reivindicativo por parte del Presidente de la Academia donde se ha señalado las deficiencias de nuestra industria y las promesas incumplidas por parte del ejecutivo, presentan mejor cortometraje de ficción.

22:38. "Intentemos ser más padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado", invoca a unir fuerzas ante las adversidades y los obstáculos porque "el futuro pertenece a quien cree en ello". González-Macho.

22:30: "No vengo a quejarme aunque motivos no me falten", argumenta González-Macho, quien señala que hacer películas hoy en día en nuestro país es "un acto heroico".

22:29. En el escenario el Presidente de la Academia de Cine ESpañol, Enrique González-Macho.

22.27. "Basta ya de ponerse el mundo por Montoro, quiero decir por Montera", Manel Fuentes, quien se mete en la película de Vivir es fácil con los ojos cerrados en su siguiente sketch.

22.26. Vuelve al escenario Manel Fuentes con otro monólogo.

22:25. El Goya a Mejor Montaje es para Las brujas de Zugarramurdi. Tercer Goya consecutivo para la película protagonizada por Mario Casas, Hugo Silva y Carmen Maura.

22.24. Precisamente Paco Delgado ya se llevó a casa el año pasado este mismo galardón por Blancanieves.

22.23. Y otro más para Las brujas de Zugarramurdi. Por ahora se pone por delante del palmarés con 2, aunque recordemos, queda mucha noche.

22.22. Ahora mejor diseño de vestuario. Esto va rápido.

22:21. El Goya a mejor dirección artística recae en la cinta Las brujas de Zugarramurdi. El primero de los 10 a los que opta la cinta de Álex de la Iglesia, quien por cierto no está presente en la gala.

22:20. Blanca Suárez y Miguel Ángel Muñoz presentan los nominados a la mejor dirección artística.

22:17. Javier Pereira, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación: "Raquel Perez. Gracias maestra por enseñarme esta profesión. A todas esas personas que habéis confiado en esta película. Este premio es para todos". "Las películas pequeñas, medianas y grandes, unámonos para salvar el cine. En la variedad está la riqueza", finaliza el joven actor que no puede evitar emocionarse con su cabezón en la mano.

22:15. Y el ganador es...JAVIER PEREIRA por Stockholm. Era el favorito de la categoría.

22:15. Michelle Jenner y Hugo Silva presentan los nominados a mejor actor revelación.

22:14. Y comienza a entregarse los primeros cabezones de la noche...

22:13: "La mayoría venís bien y os iréis mal". Palabras que despierta las risas de los nominados. No siempre se puede ganar y sino que se lo digan a Pedro Almodóvar y Átame, cinta que acumuló 15 candidaturas y se fue de vacío.

22:10. "Tampoco ha venido el señor Montoro, con lo que le gusta el cine español". Un dardo envenenado lanza Fuentes al ministro por sus palabras de hace unos meses donde afirmó que la crisis del cine español se debía a su calidad.

22:07: "Creo que voy a llorar. Por fin una sala de cine llena", empieza fuerte Manel Fuentes su discurso.

22:05 Las 2.240 butacas del Príncipe Felipe en pie para recibir a Manel Fuentes, quien se estrena como maestro de ceremonias.

22:00. Empieza la gala.

21.55. Cierra la lista de nominados a mejor actor protagonista el veterano Tito Valverde por 15 años y un día. Su nombre no está dentro de las quinielas de favoritos, pero si lo hiciera, éste sería su segundo Goya tras ganarlo por Sombras en una batalla.

21:50. Fernández ya tiene dos cabezones en casa por Fausto 5.0 (mejor actor en 2001) y En la ciudad (mejor actor de reparto 2003).

21:47. Antonio de la Torre parece el único nombre que puede plantar cara al barcelonés Eduard Fernandez, nominado por Todas las mujeres y ganador del José María Forqué, recordemos antesala de los propios Goya.

21:45. Curiosamente, el malagueño repitió hazaña el pasado año, edición en la que arañó candidatura por Grupo 7 e Invasor. En esa ocasión no se llevó nada a casa, esperemos que esta noche no ocurra lo mismo.

21:40. Uno de los nombres propios de esta edición es el del malagueño Antonio de la Torre. El actor hace doblete en las categorías de mejor interpretación masculina protagonista y de reparto por Caníbal y La gran familia española, respectivamente.

21:35: Javier Cámara en la alfombra roja. (Foto: premiosGoya).

21:30. En el apartado masculino a mejor interpretación protagonista destacar a Javier Cámara, quien por sexta vez consecutiva intenta alcanzar un cabezón que se le resiste. Lo hace con Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Truebar

21:25. Para conocer un poco más la trayectoria de estas cuatro actrices: https://www.vavel.com/es/cine/325789-radiografia-de-los-goya-2014-mejor-interpretacion-femenina.html

21:20. La última en unirse al codiciado grupo de actrices nominadas es Nora Navas por Todos queremos lo mejor para ella.

21:16. Otra de las actrices que compiten por levantar el cabezón es la joven Aura Garrido. Su interpretación en la cinta de bajo presupuesto Stockholm ya le ha valido la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos.

21:15. Su papel de una enferma con trastorno límite de la personalidad le situó en el foco de atención desde su paso por el Festival de San Sebastián, donde se alzó con la Concha de Plata. Luego llegarían el José María Forqué y el Feroz.

21:10. La gran favorita para alzarse con el Goya a mejor actriz es Marián Álvarez por La Herida. La intérprete ha asegurado al llegar al Centro de Congresos Príncipe Felipe que siente gran presión por llevar la etiqueta de "favorita" (Foto: rtve).

21.05. Inma Cuesta, nominada como mejor actriz protagonista por Tres bodas de más, a su llegada a la alfombra roja. (Foto: rtve).

20:45. El cine español celebra su gran noche con la 28 edición de la Gala de los Premios Goya 2014. Jóvenes y veteranos rostros de nuestra industria se dan cita en el evento más importante de la temporada de premios. 'La gran familia española' parte como favorita con 11 candidaturas. Le siguen de cerca 'Las brujas de Zugarramurdi' y 'Caníbal' con 10 y 8 candidaturas, respectivamente. La gala, con Manel Fuentes como maestro de ceremonias, se podrá seguir en directo a través de la 1 de TVE a las 22:00 horas.

20.40. El resto de nominadas tuvieron un desfilar discreto en las salas: Vivir es fácil con los ojos cerrados, 690.000 euros; 15 años y un día, 426.000; Caníbal, 146.000; y La Herida, 122.000.

20.35 Taquilla a la baja: De las cinco películas nominadas a mejor película solo una ha superado la media: La gran familia española con más de 3 millones de facturación.

20.30. Podéis conocer al detalle cada una de las nominadas de este año en el siguiente análisis que preparó la sección de Cine VAVEL con motivo de los Premios Goya 2014.

20.25. El máximo galardón del certamen, el de mejor película, será disputado por cinco títulos: Caníbal, 15 años y un día, La herida, Vivir es fácil con los ojos cerrados y La gran familia española. El año pasado recayó en Blancanieves, de Pablo Berger, que se llevó a casa otros nueve Goyas.

20.20. 15 años y un día, de Gracia Querejeta; Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, y La herida, de Fernando Franco; cierran la lista de favoritas con 7 candidaturas las dos primeras y 6 para la última.

20:17. Le siguen muy de cerca Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, y Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, con 10 y 8, respectivamente.

20:15. Lo único seguro en estos momentos es que La gran familia española, de Daniel Sánchez Arévalo, parte como la gran favorita de la edición con 11 candidaturas. Mejor película, dirección o guion original son algunos de los cabezones que podría levantar esta noche la cinta cómica.

20:12. Grandes comedias como La gran familia española, 3 bodas de más o Vivir es fácil con los ojos frente a dramas como Caníbal o 15 años y un día. Sin olvidar, óperas primas de bajo presupuesto que poco a poco han ido ganando adeptos como Stockholm o La herida.

20:10. Con respecto al resto de categorías, aún no hay nada escrito. De hecho estamos ante una de las ediciones más abiertas de los últimos años, con nominaciones muy repartidas y trayectorias muy dispares que no permiten perfilar favoritos.

20:08. Aquí Armiñán con su Goya de Honor. (Foto: cadenaser).

20:06. Por ahora solo hay un cabezón de esta edición con nombres y apellidos. Se trata del Goya de Honor, entregado a finales de enero en la fiesta de nominados y que este año ha recaído en el cineasta y guionista Jaime de Armiñán. Títulos como Mi querida señorita, El ruido o La hora bruja avalan este reconocimiento de la Academia de Cine Español.

20:02. Por primera vez, los finalistas a mejor película y mejor cortometraje de ficción pasan a ser cinco. Los ganadores de éstas y las otras 26 categorías han sido elegidos con los votos de 1.300 académicos.

20:00. Está previsto que la gala tenga una duración de unas dos horas y media y se entreguen entremedias 28 premios.

19:55. También está en el aire la asistencia del cineasta Álex de la Iglesia, cuya cinta Las brujas de Zugarramurdi opta a 10 estatuillas, eso sí, sin posibilidades en las categorías de mejor película y director, donde no ha rascado candidatura.

19:50. Quien sí está previsto que desfile por la alfombra roja de esta noche es Javier Bardem, encargado de entregar el cabezón a mejor interpretación femenina de reparto. ¿Vendrá con él su esposa, y también intérprete, Penélope Cruz?

19.47. Su decisión de no acudir a los Premios Goya, días antes de su celebración, ha levantado una gran polvareda de indignación entre los amantes del séptimo arte y que se suma a las ya escandalosas subidas del IVA al 21 por ciento, recortes en las subvenciones, y a la guerra de precios que ha vivido el sector en estos últimos 12 meses.

19:45. Una declaración de amor en la que no aparecerá el nombre del ministro de Cultura, José Ignacio Wert. El político anunció hace escasos días que no acudiría a la entrega de los Goya por "problemas de agenda".

19:40. En esta ocasión Eva Hache cede el testigo de maestra de ceremonias a otro humorista reconocido en la pequeña pantalla: Manel Fuentes. El actual presentador de 'Tu cara me suena', de Antena 3, escribe, dirige e interpreta el guion de una velada que asegura "será una declaración de amor al cine español en toda regla".

19:35. Por segundo año consecutivo el Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid acogerá la entrega de premios. Recordar que su habitual sede siempre fue el Palacio Municipal de Congresos, cerrado cautelarmente tras el terrible suceso vivido en el Madrid Arena.

19.30. ¡Bienvenidos a la gran fiesta del cine español! Falta poco más de dos horas para que dé comienzo la ceremonia más importante del año cinematográfico en nuestro país: los Premios Goya, que este año celebran su vigésimo octava edición. Desde Cine VAVEL os contaremos minuto a minuto todo lo que acontece en la ceremonia.