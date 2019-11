Lady Gaga se sincera para Harper's Bazaar

"Me deprimí mucho a finales de 2013. Estaba exahusta de luchar con la gente. No podía ni siquiera sentir el latido de mi corazón. Estaba enfadada, cínica y tenía esa profunda tristeza como un ancla arrastrándome a cualquier lugar donde fuera", confesó la artista a la revista Harper's Bazaar. Aun habiendo sacado al mercado ARTPOP y haber realizado un inesperado dueto con la conocida cantante Christina Aguilera, Lady Gaga ha dejado su carrera en pausa.

En esta entrevista para Harper's Bazaar, la artista neoyorquina parece la de siempre: posa elegante a la par que extravagante para unas fotografías que acompañan unos testimonios muy sinceros. Recuerda el transtorno alimenticio que sufrió en su adolescencia y que, como comenta para la revista, ya ha ido superando: "Soy mejor con la comida. Ya no tengo ningún desorden alimenticio". Y así lo demuestra luciendo una figura espectacular en esta sesión de fotos para la revista estadounidense. A pesar de estar feliz de nuevo, la artista no tuvo un comienzo de año envidiable, dice: "El 1 de Enero me desperté y empecé a llorar de nuevo". La depresión parece haber pasado a mejor vida y Lady Gaga volverá con nuevas y más extravagantes aventuras.

Hay que reconocer el gran esfuerzo que pone la cantante para ayudar a los demás (recordemos la Born This Way Foundation que creó un par de años atrás) y también lo que se implica para agradecer a sus fans su apoyo incondicional, asumiendo que, sin ellos, no sería Lady Gaga sino simplemente Stefani Joanne Angelina Germanotta. Así, cuando le preguntan que cómo querría ser recordada, la neoyorquina responde sin rodeos: "No quiero ser recordada de otra manera que no sea valiente. La única buena intención de hacer dinero es para ayudar a los demás. Quiero ser Oprah. Quiero ser Melinda Gates. Si alguna vez vendo otro producto que no sea mi talento, entonces será para dar más a los demás".

"Soy una artista. Merezco más que ser leal a gente que solo cree en mí porque hago dinero"