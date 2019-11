Mark Oliver Everett tiene algo para ti

La banda de rock americano, Eels, sorprendía el pasado año 2013 a sus seguidores con Wonderful, Glorious. El disco, que era el décimo de su carrera, fue grabado en el barrio de Los Ángeles Los Feliz, dónde la banda construyó un estudio especial su grabación. Tanto amor y dedicación por parte de la banda y en especial del único miembro fijo de la misma, el Señor Mark Oliver Everett también conocido como E, ayudaron a hacer de este disco un éxito, pues su recepción fue más que buena tanto por parte de la crítica como de sus seguidores. Wonderful, Glorious es un disco con un sentimiento más positivo que sus predecesores, ydeja temas imprescindibles de la banda como New Alphabet o Kinda Fuzzy.

Ante tal muestra de creatividad, era normal esperar que Mark estuviera durante unos años callado y preparando su próximo movimiento, pero sorprendentemente no ha sido así. A principios de este año ha revelado que el próximo 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra, sus seguidores tendrían nuevo disco que desear.

The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett, así de poético (a la par que egocéntrico) es el título del que será su onceavo disco de estudio. Este disco de fábulas de advertencia estará compuesto por trece temas que podéis consultar más abajo ya ha desvelado una de sus joyitas, Agatha Chang. Este primer tema se antoja cercano, como si el propio E estuviera cantando y rasgando su guitarra a pocos metros del oyente, y deja un sentimiento amargo incluso, si se decide perderse en la letra, de desamor: Forgot all about her each night that I sang, but I should’ve stayed with Agatha Chang.

Aquí os dejamos la lista de canciones del disco normal –al igual que os tiene acostumbrados, la edición especial contará con varios temas extra de antiguos trabajos- y el evocador tráiler promocional del disco.

1. Where I’m At

2. Parallels

3. Lockdown Hurricane

4. Agatha Chang

5. A Swallow in the Sun

6. Where I’m From

7. Series of Misunderstandings

8. Kindred Spirit

9. Gentleman’s Choice

10. Dead Reckoning

11. Answer

12. Mistakes of My Youth

13. Where I’m Going