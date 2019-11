Contempopránea 2014

La 19ª edición del festival de indie extremeño, tras el gran aforo de la pasada edición, innova desdoblándose en dos fechas y en dos lugares de la provincia de Badajoz. Más días y un segundo emplazamiento son sinónimos de más grupos que se dividirán entre una y otra cita.

Según los organizadores de Contempopránea el objetivo de este desdoble se debe a la preocupación, que siempre ha caracterizado a este festival, por la comodidad de sus espectadores.

Ambas fechas y emplazamientos cuentan con camping gratuíto cedido por el Ayuntamiento de Badajoz y Albuquerque. Las zonas de camping cuentan con duchas, servicios y zona de aparcamiento. Para los que busquen algo más cómodo para su estancia, la página del evento ofrece una lista de hoteles cercanos. Así mismo ofrece otra información de utilidad como formas de llegar a ambos lugares del festival, plano de la ciudad, horarios...

Lugar: Badajoz y Albuquerque.

Fecha: 6 y 7 de junio, 25 y 26 de julio.

Género: Indie.

Entradas: Abono Badajoz 35€; abono Albuquerque 30€; abono pack 2 festivales 50€

Cartel Badajoz: The Horrors, Maxïmo Park, Love of Lesbian, Russian Red, The Pains Of Being Pure At Heart, Sidonie, Fuel Fandango, El Columpio Asesino, Izal, Veronica Falls, The Third Twin DJs, The Zombie Kids.

Cartel Albuquerque: Niños Mutantes, La Habitación Roja, Exsonvaldes, Automatics, Pony Bravo, León Benavente, Maika Makovski, Kokoshca, Klein, Odio París.

Página web: http://www.contempopranea.com/