Look Dogs se retrasa en Wii U

Ubisoft ha confirmado que la versión de Wii U de Look Dogs no llegará simultáneamente cuando el juego se lance para el resto de versiones, es decir, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One en algún momento entre el 1 de abril y el 30 de junio, pues su fecha de lanzamiento sigue sin confirmarse.

Desde Ubisoft afirman que el lanzamiento de Look Dogs para Wii U se producirá un tiempo después, aunque no han confirmado cuando lo hará:

Hemos tomado la difícil decisión de retrasar más el lanzamiento de Look Dogs en Wii U para centrar los recursos del equipo donde pueda tener el mayor beneficio posible, tanto para nuestros clientes como para Ubisoft.

Lógicamente, Ubisoft quiere pulir el juego en las plataformas que sabe que mayores beneficios les reportarán, y volvemos al eterno problema de Wii U; si no se venden consolas no se esfuerzan en hacer juegos, y si no hay juegos la gente no se compra la consola. Difícil solución.

Asimismo, Ubisoft ha hecho públicos los datos de ventas de sus últimos juegos. Assassin's Creed IV: Black Flag ha logrado vender 10 millones de copias, dos menos que su tercera entrega, sufriendo un descenso del 35% respecto el año anterior. Just Dance logró vender otros 6 millones de copias y RockSmith 2014 apenas un millón, estando por debajo de lo esperado.

De cara al futuro, Ubisoft ya tiene el año ocupado con Look Dogs, Assassin's Creed 5, The Division, The Crew y otra entrega de Just Dance.