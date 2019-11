Los nuevos temas de Mariah Carey, Nicki Minaj y Wild Beasts

Entre las novedades musicales de esta semana aparecen los últimos trabajos de la solista Mariah Carey, la intérprete Nicki Minaj y la banda Wild Beasts. Las vocalistas femeninas publican los videoclips de You’re Mine (Eternal) y Looking Ass Nigga, mientras que el grupo británico ofrece su nuevo single Sweet spot.

Tras varias modificaciones sobre la fecha de lanzamiento de The art of Letting Go, Universal España ha confirmado que el decimocuarto álbum de Mariah Carey saldrá a la venta el próximo 6 de mayo. De este nuevo proyecto, se adelantaron dos temas, Beautiful cantado a dúo con Miguel y The Art of Letting Go, la canción que se promocionó a través de iTunes y Facebook en noviembre de 2013 y que da nombre a este disco.

Tres meses después, la también actriz y compositora estadounidense presenta You’re Mine (Eternal), una melodía romántica muy apropiada para escuchar en el Día de San Valentín. Rodney Jerkins es el compositor y productor de este homenaje al amor que cuenta con dos versiones. La melodía original la interpreta la neoyorkina en solitario, mientas que en el remix Mariah Carey une su voz a Trey Songz.

El pasado martes 12 de febrero, la MTV emitió en directo y a nivel mundial el estreno del videoclip oficial de You’re mine (Eternal). En él, Mariah Carey se muestra muy sensual, desnuda, cubierta de purpurina e incluso convertida en sirena. Además, la diva se encuentra rodeada del maravilloso paisaje y la belleza natural del Parque Nacional ‘El Yunque’ de Puerto Rico.

La rapera Nicki Minaj también ha publicado el vídeo oficial de Looking Ass Nigga. La compositora trinitense ya había promocionado el lanzamiento de este polémico tema al compartir a través de su Instragram algunas fotografías donde, a pesar de su cambio de look, se mostraba muy sugerente y atrevida posando en el desierto.

En las imágenes la cantante de 31 años aparecía más natural con un maquillaje bastante discreto. Respecto a su vestimenta, negra, corta y con transparencias, dejando ver su atractiva figura. Además, en el vídeo podemos ver a Nicki Minaj llevando algunas joyas de Mark Fast, Roberto Cavalli y Versace o portando armas de fuego.

Este videoclip está grabado en blanco y negro y ha sido dirigido por Grizz Lee. Es la segunda vez que el productor trabaja con Minaj, ya que Lee también dirigió el clip de Up in Flames. En Looking Ass Nigga la polémica está servida, ya que este arriesgado tema está compuesto en su mayoría por palabras malsonantes y frases ofensivas.

Nicki Minaj vuelve a sus orígenes y muestra su talento en este rap que formará parte de su tercer álbum The Pink Print. Pero no solo se incluirá en este disco, también aparecerá en el recopilatorio que Young Money pretende realizar con todos sus artistas. La compañía discográfica lanzará el próximo 11 de marzo una colección especial con canciones de todos sus intérpretes bajo el título The Rise of an Empire.

El grupo de indie rock Wild Beasts también ha querido adelantar su segundo sencillo Sweer sopt antes del lanzamiento de Present Tense, su cuarto álbum, que se estrenará oficialmente el próximo 24 de febrero. Hayden Thorpe, Ben Little, Tom Fleming y Chris Talbot son los miembros de esta banda que ya presentaron su primer single Wanderlust el pasado mes de enero.

Wild Beasts contará con Leo Abrahams y Alex ‘Lexxx’ Droomgoole para producir su último proyecto que, como Limbo, Panto (2008), Two Dancers (2009) y Smother (2011), tendrá el sello de la discográfica Domino Records. Como anuncia en su página web oficial, este cuarteto dará una gira por Europa y América que comenzará el próximo 18 de febrero en París y finalizará el 15 de abril en Bruselas.