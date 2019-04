The Last of Us lidera nominaciones a los premios BAFTA

Después de arrasar en los premios D.I.C.E. con 10 galardones de los 13 a los que optaba, The Last of Us lleva camino de repetir triunfo en los más prestigiosos BAFTA, que entrega la Academia Británica de las Artes y las Ciencias Interactivas. El juego de Naughty Dog se presenta con 10 nominaciones de las 17 categorías que hay, para las que hay nominados otros 43 juegos.

The Last of Us opta a algunos de los premios más importantes, como Mejor Juego de Acción y Aventura, Mejor Dirección Artística, Mejor Sonido, Mejor Juego, Mejor Diseño Visual, Mejor Multijugador, Mejor Banda Sonora, Mejor Historia y mejores actuaciones por parte tanto de Ashley Johnson (Ellie) como de Troy Baker (Joel).

Estos son algunos de los nominados de las categorías más importantes:

Mejor Juego de Acción o Aventura

Assassin´s Creed IV: Black Flag

GTA V

The Last of Us

LEGO Marvel Super Heroes

Tomb Raider

Mejor Juego

Assassin´s Creed IV: Black Flag

The Last of Us

GTA V

Papers, Please

Super Mario 3D World

Tearaway

Mejor Multijugador

Battlefield 4

DOTA 2

GTA V

The Last of Us

Super Mario 3D World

World of Tanks

Mejor Historia

Brothers: A Tale of Two Sons

The Last of Us

Gone Home

GTA V

Ni No Kuni

The Stanley Parable