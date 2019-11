Objetivo Oscar 2014: 'Película de animación'

Cinco películas compiten en la 86º edición de los Oscar por convertirse en la Mejor película de animación. Entre ellas hay claras diferencias, mientras unas han saboreado las mieles del éxito, en taquilla y premios, otras se han quedado sin estatuillas pero con el dinero de las entradas, mientras que otras han pasado sin pena ni gloria.

Aunque todas las quinielas dan a Frozen (Chris Buck, Jennifer Lee) como la ganadora, no hay que dar nada por seguro, ya que Se levanta el viento (The wind rises, Hayao Miyazaki) lleva el sello de uno de los mejores directores de animación de los últimos tiempos y Los Croods (The Croods, Kirk De Micco, Chris Sanders) fue una de las grandes sorpresas del 2013.

Frozen arrasa

No hay quien sea capaz de detener a la nueva película de Disney, Frozen, el reino de hielo, una adaptación completamente libre del cuento La reina de las nieves.

En el reino de Arendelle, la princesa Elsa posee el poder de controlar la nieve y el hielo; pero no es tan bonito como parece, pues a medida que crece, su poder se descontrola, lo que pondrá en peligro lo que ella más quiere, su hermana Anna.

En lo que a premios se refiere, la película lo ha ganado prácticamente todo: en la pasada edición de los Annie, logró llevarse cinco premios (Mejor película animada, Mejor dirección, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción y Mejor interpretación vocal) de los diez categorías a las que optaba; además ganó en los Globos de Oro, donde consiguió el premio a Mejor película de animación, pero se quedó con las ganas de conseguir la Mejor canción; donde sí consiguió este reconocimiento fue en los Critics Choice Awards, junto al de Mejor película de animación. Recientemente, además, ganó el BAFTA a Mejor película animada, por lo que en total, la película tiene en s haber nueve premios a los que podrían sumarse las dos nominaciones de los Satellite Awards.

Frozen tampoco tiene rival en la taquilla, donde ha conseguido recaudar más de 15 millones de dólares en nuestro país y más de 900 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un verdadero éxito comercial que ha conseguido desplazar incluso al mismísimo Rey León, uno de los pesos pesados de Disney. Su éxito fue tal, que la revista económica Forbes y el Wall Street Journal le dedicaron amplios reportajes para tratar de comprender cual era la clave que había llevado a Frozen y Disney a la cima.

No es de extrañar, por tanto, que la compañía de Mickey Mouse haya pensado en seguir explotando la gallina de los huevos de oro y prepare una secuela y convertir la película en musical. Lo que también se explica teniendo en cuenta el éxito que ha tenido su tema principal, Let it go, que compite por Mejor canción y que será interpretada en la gala por Indina Menzel.

Aprovenchando el éxito de esta canción y a modo de publicidad, Disney lanzó un video en el que el tema era cantado en los distintos idiomas a los que había sido doblada Frozen.

Gru 2 se queda a las puertas

Todos los focos están puestos en Frozen, pero en las sombras quedan un sinfín de películas que no están recibiendo el reconocimiento que, a veces, merecen. Y una de estas es Gru 2, mi villano favorito (Pierre Coffin, Chris Renaud) que no ha conseguido ninguno de los premios a los que ha estado nominada.

Al igual que Frozen, era una de las favoritas en los premios Annie con nueve nominaciones, pero se fue con las manos vacías; lo mismo ocurrió en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, donde también lo hacía a Mejor canción. En total, la película ha estado nominada a 12 premios, pero no se ha llevado ninguno, aunque todavía le quedan las dos nominaciones en los Satellite Awards.

Siguiendo la historia de la primera parte, Gru 2 nos presenta al famoso villano reconvertido en padre de familia. Pero la acción volverá a llamar a su puerta cuando la Liga contra villanos lo reclute para detener a un misterioso malvado del que no conocen nada. En esta ocasión, el malo será el bueno y tendrá que ayudar a salvar al mundo a la vez que busca una madre para sus hijas.

Gru 2 opta a dos premios en esta edición de los Oscar: Mejor película de animación y Mejor canción, que en este caso se titula Happy y la interpreta Pharrell Williams, quien también actuará en el Dolby Theatre el día de la gala.

A pesar de quedarse con las manos vacías en lo que a premios se refiere, en la taquilla sí ha cosechado buenos resultados (más de 930 millones en todo el mundo) lo que ha motivado una tercera parte que llegará, presumiblemente, en 2016. También se ha anunciado un spin-off de los minions, los archifamosos ayudantes de Gru, para el próximo año.

Ernest & Célestine, los callados

Mientras que el resto de películas nominadas han gozado de una amplia campaña mediática que las ha puesto hasta en la sopa, Ernest & Cèlestine (Benjamin Renner, Stéphane Aubier, Vincent Patar) ha pasado más desapercibida, sin el apoyo de una gran compañía que gaste millones en promocionarla. Esta situación tiene su mejor ejemplo en Estados Unidos, donde la película no podrá verse hasta dos días antes de que se entreguen los premios.

Quien sí parece haberle prestado atención ha sido la crítica pues, pese a su poco respaldo del público, ha conseguido llevarse varios premios, como el que le ha otorgado la Asociación de Críticos de Los Ángeles, quien la ha nombrado Mejor película de animación (el segundo puesto fue para The wind rises), también ha conseguido este reconocimiento por parte de la Académie des Arts et Techniques du Cinema, quien le concedió el César a Mejor película de animación en 2012; desgraciadamente, no consiguió ninguna de las seis nominaciones que obtuvo para los Annie. En total, dos estuillas, además de una mención especial en Cannes.

Ernest & Célestine narra la historia de la amistad entre un oso que no quiere convertirse en notario y una ratoncita, bastante distraída, que no tiene ganas de ser dentista.

Los Croods puede dar la sorpresa

Los Croods fue sin duda uno de los inesperados del 2013. Sin tener mucha ambición, esta historia prehistórica logró llegar hasta lo más alto del cine del año pasado, consiguiendo tres premios Annie, de los nueve a los que optaba: Mejores efectos, Mejor animación de personajes y Mejor diseño de personajes; pero se quedó con las ganas de llevarse un Globo de oro o un Critics Choice Awards a Mejor película de animación.

Con un reparto de voces digno de elogio (Nicholas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone,...) la película logró encadilar a cientos de familias, hasta recaudar la respetable cifra de 578 millones de dólares a nivel mundial. Es ese carácter familiar su principal baza de cara a la 86º edición de los Oscar.

Los Croods nos cuenta la historia de Crug y su familia, que se ven en la obligación de buscar una nueva casa tras la destrucción de su antigua vivienda. Es así como comienzan un viaje con la intención de encontrar un lugar al que llamar "mi casa".

Se levanta el viento, el adiós del maestro

The wind rises no ha sido la película más taquillera de las cinco que compiten en esta categoría, pero sí lo ha sido en su país de origen, Japón, donde ha recaudado 12.000 millones de Yenes (85 millones de euros), superando a cintas de animación estadounidenses como Monstruos University (Dan Scanlon).

La película está dirigida por Hayao Miyazaki, quien ya consiguió alzarse con un Oscar a Mejor película de animación en 2002 con El viaje de Chihiro y logró ser nominado tres años después por El casitllo ambulante, y el mismo que ha anunciado su retirada del mundo del cine con esta película. ¿Qué mejor forma de despedir a tan ilustre director que un premio? Además está producida por el también respetable Studio Ghibli.

Claro que esta cinta tiene más avales para ganar el Oscar que la simple reputación de su director. Ha sido reconocida como Mejor película de animación por el Círculo de Críticos de Nueva York, los Críticos de Chicago y el National Board of Review, además de obtener la 'medalla de plata' en la Asociación de Críticos de Los Ángeles; también consiguió un premio Annie a Mejor guión, pero no consiguió el de Mejor película, el Globo de oro ni el Critics Choice Awards a Mejor película extranjera. En total, la cinta se ha llevado cuatro premios de los nueve a los que optaba, a los que podría unirse la Mejor película para los Satelitte Awards y, claro está, el Oscar.

Se levanta el viento, nos presenta a Jiro, un chico que sueña con volar y diseñar aviones, inspirados por el famoso diseñador aeronáutico Caproni. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores.

Estas son las cinco películas que compiten por ser reconocidas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas como la Mejor película animada de 2013. El ganador se sabrá el próximo dos de marzo, hasta entonces todo son cábalas y teorías, cada cual tiene su favorita pero será en dos semanas cuando sepamos si el Oscar se queda en el hielo, lo roba algún villano o lo envían por correo postal a Japón,... o quién sabe, tal vez lo use un neandertal para cazar su cena o se lo quedan oso y su pequeña amiga. Todo eso (y mucho más) a su debido tiempo, hasta entonces mucha suerte a todos.