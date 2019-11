PETA, la lucha contra el uso de pieles en moda

He aquí donde PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), Greenpeace y otras organizaciones no gubernamentales que velan por la defensa de los animales intentan llevar a cabo una labor de concienciación, para incitar a la reflexión a todos aquellos que consideran que vestirse con la piel de un animal es un sinónimo de distinción y clase. Algunos famosos como el diseñador Jean Paul Gaultier, Anna Wintour; la directora de la versión americana de la revista VOGUE y las cantantes Beyoncé, Rihana, Jennifer López, Madonna y especialmente Lady Gaga, encabezan la lista de los personajes públicos más criticados por las asociaciones defensoras de los animales. La extravagancia de Gaga suele ser el objetivo de numerosas críticas, pero sin duda alguna cuando en la entrega de los MTV Music Awards de 2010 apareció enfundada en un vestido confeccionado a base de carne, hirió la sensibilidad de los amantes de los animales, e hizo saltar las alarmas de las fundaciones defensoras de los mismos.

La protesta más reciente protagonizada por activistas de PETA tuvo lugar el pasado mes de enero de 2014 durante la Semana de la Moda de Berlín, en contra del uso de pieles en el ámbito del estilismo. Las activistas se manifestaron pacíficamente con sus cuerpos semidesnudos y decorados con bodypaint simulando el pelaje de algunos de los animales cuya piel se emplea para la confección de prendas de vestir, bajo el lema "Who skin are you in?", es decir, "¿Qué piel llevas puesta?". Esta última protesta recordaba a la que en 2008 presenciaba Manhattan coincidiendo con la Semana de la Moda de Nueva York. Los miembros de PETA, escenificaron un baile ataviados con trajes y máscaras negras, representando a los animales. Otra de las bailarinas vestía un abrigo que emulaba la piel de los animales, un cambio de roles, pues el baile tendría un trágico final para la mujer, cuyo cuerpo sin vida iría a reunirse con los de aquellos animales cuyas pieles formaban parte de su abrigo. Los activistas, mediante su representación, pretendían abrir un debate entre los compradores, modelos y diseñadores, que participaron en la Semana de la Moda neoyorquina.

PETA se encarga de luchar contra las granjas peletera y factoría, la experimentación con animales, la pesca, la tauromaquia, el consumo de carne, la explotación de los perros, el empleo de animales como elemento de entretenimiento, y su matanza indiscriminada.

Ante la aparente indiferencia de los grupos gubernamentales hacia la conservación del medioambiente, y el bienestar de los seres vivos que lo habitan, el nacimiento de organizaciones dispuestas a dar voz a aquellos que carecen de ella se convierte en algo extremadamente necesario. La colaboración de numerosas celebridades que apoyan la causa, constituye una excepcional herramienta de difusión del problema, y quizás con el tiempo la lucha no sea en balde y consiga derrumbar las barreras sociales, que impiden que las concepciones culturales se construyan sobre una base de respeto hacia los demás seres que conviven con el ser humano.En 2007 Janice Dickinson, supermodelo, fotógrafa, actriz y escritora estadounidense, declaró que su agencia de modelos estaría completamente libre del uso de pieles, y bajo el lema “Prefiero estar desnuda a usar pieles”, protagonizó movilizaciones contra a industria peletera.

Pero Janice Dickinson, no es la única celebrity que apoya la causa, Pamela Anderson, Natalie Portman, Alicia Silverstone, Oprah Winfrey, Charlize Theron, Jenna Jameson, Roselyn Sánchez, Eva Mendes, Antonio Banderas, Alaska y Penélope Cruz, son solo algunas de las personalidades destacadas que no titubearon a la hora de despojarse de su ropa, para colaborar en las diversas campañas organizadas por PETA.

El principal objetivo de PETA para con los famosos es disuadirlos para que opten por alternativas sintéticas, que exceptuando su precio, apenas se diferencian de las pieles reales. Para lograrlo, la organización no gubernamental, recurre al envío de cartas a los famosos, que han aparecido con ropa o accesorios de piel, con el fin de remover su conciencia. Algunas celebridades se esfuerzan en justificar sus actos, y sin embargo en otras ocasiones, los escritos consiguen llegar al corazón de sus destinatarios y convencerles para cambiarse de bando, como es el caso de la actriz estadounidense Eva Mendes, que tras leer el escrito, se convirtió en una defensora a ultranza de los derechos de los animales.

PETA, ha revelado al mundo el maltrato al que se ven sometidos los animales, y las atrocidades que el mismo ser humano es capaz de llevar a cabo, para obtener un beneficio económico a cambio de la venta de una prenda de piel. Jugar con las vidas de los demás seres, comienza a convertirse en una costumbre, difícil de erradicar. La indiferencia dirige una sociedad que se mueve por modas, en la que la importancia reside más en la cantidad de dinero que alguien se ha gastado en ropa antes que en las vidas que se han cobrado para confeccionar la prenda. La tendencia es a culpar a los diseñadores del empleo de piel en el mundo de la moda, pero ¿acaso si los clientes no comprasen prendas de piel, se crearían?, luego el problema reside no sólo en los oferentes, sino también en los demandantes.

Fotografías extraídas de: Brando, Huffington Post, El almanaque, La razón, Ibnlive.