Los sonidos de Canterbury

En primer lugar, antes de adentrarnos en la vorágine musical de la Escena de Canterbury, cabe aclarar la principal controversia con la que todo interesado en estos músicos se encuentra. Nos referimos a su errónea identificación geográfica con Canterbury, pues los intérpretes con los que surgió el movimiento no nacieron en esta localidad. Veamos a qué nos referimos:

La historia se inició a principios de los años 60, cuando Daevid Allen —poeta beat y guitarrista australiano— se hospedó en Wellintong House, un caserón propiedad de los padres de Robert Wyatt —músico inglés— y cuyas habitaciones arrendaban. Este caserón servía de hostal a distintos viajeros y se encuentraba en Lydden, una población 16km al sur de Canterbury. La estancia de Daevid Allen en Wellintong House fue breve y un tanto problemática, pero eso no sirvió de inconveniente para que pudiese entablar una fuerte amistad con Robert. Gracias al vínculo con el músico australiano, Robert entró en contacto con el Jazz y con formas de vida más artísticas y experimentales.

Antes de conocer a Daevid Allen, Robert Wyatt había formado una banda con su compañero de clase Hugh Hopper, el hermano de éste, Brian, y otro compañero de escuela, Mike Ratledge. Todos ellos formarían parte de otros conjuntos posteriores y pertenecientes a la Escena de Canterbury. No obstante, el origen del movimiento se produjo en 1962 cuando, después de que Daevid marchara de Wellintong House, él y Robert se reencontraron en Londres para formar una banda de Jazz. A ellos se unió Hugh Hopper, formando el Daevid Allen Trio que, en ocasiones, contaba con la colaboración de Mike Ratledge en los teclados. En 1963, Daevid Allen, siguiendo su carácter inquieto y nómada, viajó a Francia y se instaló en Paris, disolviendo el trío. La banda no grabó ningún LP, aunque en 1994 la discográfica Voiceprint consiguió remasterizar y publicar un directo de la época. Éste es el único material disponible de Daevid Allen Trio en la actualidad. Así pues, vemos como la primera toma de contacto entre dos de los músicos que iniciaron esta escena no ocurrió en Canterbury, sino fuera de esta localidad: primero en Lydden y más tarde en Londres.

En 1964, debido al traslado de Daevid Allen, Robert, los hermanos Hopper, Mike Ratledge y Richard Sinclair se pusieron manos a la obra con un nuevo proyecto musical. Por ese entonces, la mayoría de los huéspedes de Wellintong House eran artistas y personas con una filosofía de vida alternativa. Debido a ello, se les unió como cantante uno de esos huéspedes artistas, nacido en Canterbury, aunque criado en Malasia: Kevin Ayers. De esta manera nació The Wilde Flowers, disolviéndose en 1967. Su nombre hacía referencia al escritor Oscar Wilde, por quien Kevin Ayers sentía mucha admiración.

Esta formación no publicaría ningún disco, pero gracias, de nuevo, al trabajo de remasterización de Voiceprint, desde 1994 disponemos de algunas de sus canciones. La discográfica se hizo con unas grabaciones caseras de la banda y este es el único material musical del que disponemos actualmente para hacernos una idea de cómo sonaban sus temas. Los músicos de esta banda formarían, más tarde, Soft Machine y Caravan, los dos grupos más emblemáticos de la Escena de Canterbury.

Tanto Daevid Allen Trio como The Wilde Flowers no eran bandas que pertenecieran puramente a la Escena de Canterbury, por lo que a su estilo y características se refiere. Ambas fueron efímeras y cuyo objetivo era experimentar con la música. Sin embargo, se convirtieron en dos pilares muy importantes para las formaciones posteriores. Ya no sólo porque cada una poseía rasgos que bandas como Soft Machine y Caravan explorarían posteriormente, sino porque sus músicos se empaparon de un bagaje y un modo de hacer música que sería el característico de la Escena de Canterbury.

A mediados de 1966, Robert Wyatt dejó The Wilde Flowers para formar Soft Machine, junto a Mike Ratledge, Daevid Allen y Kevin Ayers. Su nombre provenía de la novela La Máquina Blanda -en inglés, The Soft Machine- del escritor Beat William Burroughs, publicada en 1961. Después de publicar varias maquetas, los músicos hicieron su primera gira europea en 1967, hecho que los llevó a ser conocidos en países como Holanda o Alemania. Al volver a Inglaterra, las autoridades negaron a Daevid Allen la entrada al país, pues su nacionalidad era australiana. Por ello volvió a Francia y allí formó la banda Gong, un pilar importante en la música psicodélica europea. Soft Machine acabaría siendo un trío por un breve lapso de tiempo, hasta que en 1968 se trasladaron a EEUU para grabar su disco debut homónimo. A partir de la publicación, la banda sería un ir y venir constante de músicos, como por ejemplo Andy Summers, futuro guitarrista de The Police.

Ésta fue la primera banda formada íntegramente en Canterbury, y también la primera en llevar a cabo la música característica del movimiento de esta ciudad. Una mezcla perfecta y homogénea de Jazz y Rock Psicodélico, que es la característica principal de la Escena de Canterbury y de bandas como Soft Machine.

Por otro lado tenemos a Caravan, banda que fue formada por el resto de músicos de The Wilde Flowers y que aún sigue en activo actualmente. En 1968, Richard Coughlan, Pye Hastings, Dave y Richard Sinclair la formaron en Canterbury, convirtiéndose en la primera banda británica en firmar con una discográfica estadounidense. En concreto, Verve Records, sello especializado en Jazz, aunque también en géneros más experimentales. Artistas como Ella Fitzgerald y Duke Ellington publicaron con ellos, pero también bandas más alternativas como The Velvet Underground.

La banda, igual que Soft Machine, cambió de integrantes en diversas ocasiones, pero quedó inactiva durante los años 80. Hasta entonces habían publicado 10 álbumes de estudio en total, el último, bajo el título Back to Front, en 1982. Sin embargo, no fue hasta 1990 que volvieron a actuar como banda para un programa de televisión. Este suceso, sumado a la nueva cúspide y surgimiento de bandas de Rock Progresivo, hizo que los músicos de Caravan volvieran a la actividad. Desde entonces, llevan publicados 3 álbumes más, el último fue The Unauthorised Breakfast Item en 2003.

En la Escena de Canterbury hubieron muchas más bandas que las aquí mencionadas, pero todas compartían las mismas características musicales: una base jazzística, con un claro uso de la improvisación instrumental en los temas y de, por ejemplo, escobillas para tocar la batería; mezclar el Rock Psicodélico con el Jazz, usando la distorsión en instrumentos como el órgano o la guitarra, por no hablar de los solos eléctricos de este último instrumento. Inclusive, a todo ello, la incorporación de melodías de procedencia británica y tradicional en las composiciones de Canterbury. No hay que olvidar las letras de los temas, con ciertos toques de ironía y de humor. Asimismo, los títulos de las canciones y los nombres de las bandas, que no sólo poseían toques humorísticos, sino claras influencias literarias y culturales.

Estas características eran generales, aunque eso no significa que todas las bandas de la Escena Canterbury las siguieran a raja tabla. Como bien hemos dicho anteriormente, éstas destacan por su natural experimental, por ese afán de jugar con la música, de estar en constante movimiento. Este hecho, el estar en “constante movimiento” explica el surgimiento de tantas bandas y el por qué del ir y venir de sendos componentes. Algo ya típico en los años 60, tanto en EEUU con el Rock Psicodélico, como en Europa con la Escena de Canterbury y distintas manifestaciones psicodélicas que se sucedieron.