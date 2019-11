Nuevos e inéditos temas de Johnny Cash

Esta semana, el canal oficial del cantante más representativo del country regalaba un nuevo tema que, compartido con Waylin Jennings, I’m moving on se convierte en el adelanto de un disco inédito que verá luz a finales de marzo.

Se trata pues de un disco póstumo, once años después de que el compositor se despidiera en 2003. Out Among the Stars, grabado en los años ochenta, verá la luz el 25 de marzo de 2014, más de una treintena de años después de su producción en estudio, a través de Legacy Recordings. El disco recupera canciones inéditas producidas por Billy Sherrill y muchas de ellas, al igual que I’m moving on, serán duetos con el ya nombrado Waylon Jennings o Jane Carter, su propia esposa, también cantante y compositora.

Los temas, abandonados por Columbia Records en 1980 y recuperados por John Carter Cash -el propio hijo del cantautor-, son los siguientes:

Out Among the Stars

Baby Ride Easy

She Used to Love Me a Lot

After All

I'm Movin' On

If I Told You Who It Was

Call Your Mother

I Drove Her Out of My Mind

Tennessee

Rock and Roll Shoes

Don't You Think It's Come Our Time

I Came to Believe

Y para quedarse con la miel en los labios…