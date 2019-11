Quédate con lo nuevo de Avicii

Tim Bergling, mundialmente conocido como Avicii, acaba de presentar el video oficial del cuarto sencillo de su álbum, True. Tras los exitosos Wake Me Up, que ha estado sonando desde verano; You Make Me, una de las canciones más animadas del disco; y Hey Brother, su tercera aportación, el sueco nos sorprende con un video y una canción un tanto peculiares.

Hay quien opina que es un estilo que no va mucho con Avicii, pero lo cierto es que un artista se valora, entre otras cosas, por su capacidad de innovación y renovación. El DJ consigue con esta canción desmarcarse del corte country de Wake Me Up y Hey Brother, y de la influencia disco de You Make Me, ¿qué nos presenta entonces? Addicted To You es una canción mucho más suave y lenta respecto a lo que acostumbra. La voz del single es la de Audra Mae, cantante y compositora inmersa en el género folk-rock y soul, sobre todo. Avisamos de que a algunos puede recordarles en ciertas partes de la canción a la grandísima Adele, la británica de la voz de oro.

El video presenta una versión renovada de Thelma y Louise, o incluso de Bonnie and Clyde: dos ladronas, fugitivas, que mantienen una afectuosa relación. Para saber si su historia tiene un final trágico como el de estos dos clásicos, o por el contrario consiguen tener su final feliz, tendréis que ver el video.

Tanto la música, calificada como neo-soul, como el inusual vídeo han sorprendido, pero por ahora las críticas no son negativas. Por el momento continúa subiendo puestos en las listas de éxitos europeas, estadounidenses y australianas. El puesto más alto lo ha ganado precisamente en Australia, donde se ha situado el sexto. En España todavía no ha sido captado por la gran mayoría, pero tratándose de Avicii, no tardará en llegar también a nuestras listas nacionales.