Siete lanzamientos electrónicos que darán vida a tu semana

La primavera se acerca, y con ella los cientos de festivales alrededor del mundo que invitan a millones de jóvenes a disfrutar de la mejor música, acompañados de sus DJs favoritos. Para ir haciendo la boca agua y conocer los ritmos que se traerán en este 2014, te presentamos los últimos lanzamientos de febrero que harán vibrar las pistas de baile durante los próximos meses.

Mike Hawkins - Soldiers

El joven danés Mike Hawkins publicaba hace escasos días el vídeo para ilustrar su recién exitoso tema Soldiers. De la mano de DOORN Records, Soldiers, al igual que anteriores trabajos de Hawkins, nos transporta a la realidad social actual. En este caso la temática elegida ha sido Arabia, materia que envuelve el tema y rodea al videoclip.

Mike narra en su vídeo la historia de tres pequeños niños que se divierten jugando a los soldados con sus diminutas pistolas de juguete. Serán los años los que forjen esta preferencia por las armas para, una vez avanzada su adolescencia, continuar el ejercicio de esta actividad en un campo de paintball y, finalmente, convertirse en soldados que se jugarán la vida en el campo de batalla con un resultado, al parecer, nefasto. De esta manera, el DJ y productor crea conciencia social en un mundo que cada día encarna más la violencia entre sus filas.

R3hab – Samurai (Go Hard)

Todo lo contrario ocurre con R3hab en su última pista, Samurai (Go Hard). Como es habitual en los temas electrónicos, los beats de la canción no hacen otra cosa que invitarnos a la diversión, espíritu reflejado en el vídeo que recopila algunos de los mejores momentos del DJ y productor en su última gira.

Tras una época en la que sus trabajos no terminaban de cuajar entre el público, Fadil El Ghoul (R3hab) presenta un tema que crece paulatinamente apoyándose en unos finos acordes y ecos que terminan por romper en la canción, haciéndole valer los halagos de la comunidad y, posiblemente, un paso adelante en su carrera como DJ.

Martin Garrix – Helicopter

Firebeatz se une al joven de diecisiete años Martin Garrix para crear el que seguro será un nuevo éxito en la carrera del holandés, Helicopter. Tras los números uno que han supuesto Animals y Wizard, Garrix se encuentra en la etapa final de una gira que le ha llevado por todo el mundo. Eso sin contar las actuaciones que le quedan de cara al verano de 2014. Apenas a unas horas de su estreno, la pieza ya cuenta con más de 100.000 reproducciones en Youtube y si repite como las veces anteriores, se coronará durante varias semanas como la reina de Beatport.

W&W – Bigfoot

El Bigfoot existe, o al menos eso es lo que los holandeses W&W nos proponen en el adelanto del vídeo de su nueva tema. El número uno del portal de música electrónica, Beatport, nos propone una pista denominada por los propios autores como Progressive House, aunque su Abominable Hombre De Las Nieves suena como el típico Electro House que conocemos a día de hoy, introduciendo, eso sí, una interesante escala ascendente a lo largo del tema que ve cumplido su culmen con su consiguiente descenso hasta el fin. W&W se han convertido en unos de los favoritos para cerrar la lista de artistas que desfilarán por el décimo aniversario de Tomorrowland en julio.

Showtek – Raise Your Hands Up

Otros que aprovechando la cercanía de la primavera y el verano se han decidido por ir presentando nuevas pistas al mundo de cara a próximos festivales son Showtek. Después de haber cosechado tanto éxito el pasado año con temas como Slow Down en Tomorrowland, este 2014 no esperan que sea menos, y por ello han sacado a la luz el que se convertirá en su nueva pista estrella y que nos recuerda, en parte, a ese antiguo tema que todavía sigue sonando en las pistas de baile.

Raise Your Hands Up, con menos de una semana de vida, parece seguir los pasos de su antecesor, We Like To Party, estrenado el último día del 2013, que alcanzó una gran aceptación entre el público y una vez más ganó el respeto de los expertos en la profesión. Este hecho posiblemente se traduzca en una subida de puesto en la lista de los mejores DJs del mundo, lista en la que actualmente ocupan el puesto 27.

Cedric Gervais – Adore You

El reciente ganador de un Grammy al Mejor Remix por Summertime Sadness de Lana Del Rey quiere repetir éxito acompañado de una nueva estrella de fama mundial que cause gran revuelo con sus actuaciones. La elegida no ha sido otra que Miley Cyrus, quien también espera que con esta remezcla su tercer single crezca en las listas, como ya ocurrió con Lana Del Rey. Con ya más de un millón de reproducciones en Youtube, esta versión bailable de Adore You desprende toques muy similares a los matices conseguidos en Summertime Sadness, pero con un beat mucho menos marcado que el anterior. "Tuve una llamada interesante el otro día. Miley Cyrus me llamó y me pidió que trabajara con ella en Adore You", comentó Gervais para Billboard, quien terminó sentenciando: “Definitivamente, a ella le encantó (el remix)”.

Afrojack – Ten Feet Tall

Cerramos estos siete nuevos lanzamientos con una canción que veía la luz a comienzos del mes y que cuenta con un acompañamiento del cantante Wrabel. Teen Feet Tall es la nueva apuesta del número siete del mundo de cara a la primavera, que nos recuerda por su acompañamiento vocal a temas de otros de sus compañeros de profesión como Avicii o David Guetta.

Este tema fue publicado, de igual manera que U2, con el fin de promocionarse durante la emisión de la Super Bowl, y se convertirá en el segundo single de su primer trabajo discográfico, que saldrá al mercado en marzo. Cabe destacar que Afrojack intenta innovar en sus piezas, rozando con este tema el electro dance-pop y dejando un poco al lado sus temas de mayor energía electrónica.