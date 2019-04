Nuevas incorporaciones al cartel del BBK Live 2014

A finales del año pasado llegaban las primeras noticias sobre el festival vasco. Entre los datos aportados por la organización estaban fecha y lugar para que pudieran empezar a cuadrar el festival entre los quehaceres veraniegos. A lo largo de estos meses se han ido revelando nuevos datos, lógicamente relacionados con los artistas que se desplazarán hasta el monte de Cobetas. En caso de que queráis consultar estas primeras informaciones, podéis hacerlo pinchando aquí

Entre las nuevas incorporaciones al festival están los madrileños Vetusta Morla y el jovencísimo artista británico John Newman defendiendo su exitoso disco debut Tribute, que lo va definiendo poco a poco como una pieza a tener en cuenta para el panorama música de los próximos años. Además tenemos que hablar de Frank Turner & The Sleeping Souls, el pluriempleado americano; Conocer Oberset, Bleachers, los galeses Future Of The Left con su recién estrenado cuarto disco, Kuroma y el no demasiado conocido cantante de Rithm and blues Allen Stone.

Además, las nuevas informaciones también dejan faltas en las filas del festival como Shaka Ponk, que ha tenido que rechazar la invitación al festival por problemas de compatibilidad de fechas, y Poliça.

Así que, recapitulando brevemente, en la novena edición del BBK esperan: The Black Keys, Franz Ferdinand, Phoenix, Imagine Dragons, Jack Johnson, MGMT, The Lumineers, Foster the People, Vetusta Morla, John Newman, Conor Oberst, Crystal Fighters, Frank Turner & The Sleeping Souls, Los Enemicos, White Lies, Dorian, Bleachers, Columpio Asesino, Future of the Left, John Talabot, Kuroma, Belako, Allen Stone, Ezal y muchos más a tan solo 95 euros (hasta el 25 de marzo)