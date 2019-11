Las curvas más sexys del momento, Robyn Lawley

A sus 25 años Robyn Lawley ha logrado convertir sus curvas en todo un reclamo para las marcas de moda y en un icono de sensualidad y belleza. Rompiendo con el estereotipo del mundo de la moda que aboga por la extrema delgadez de sus maniquíes, la joven modelo se enorgullece de su cuerpo, y de los inexistentes cargos de conciencia que los caprichos alimenticios le suponen. Ha creado su propia página web en la que periódicamente comparte sus recetas de cocina, y donde promueve el gran placer que supone comer.

Sus medidas poco corrientes en el ámbito del modelaje, 99-78-106 y su 1,88 de estatura, despertaron la admiración de marcas como Calzedonia, Chantelle, Mango y H&M, que no dudaron en contar con ella para sus exitosas campañas publicitarias, y le convirtieron en la imagen por excelencia de la línea Violeta By Mango. Ralph Lauren también se dejó seducir por la modelo plus size con las curvas más sexys del momento, a la que contrató para su colección navideña. Además también ha sido portada de Elle, Marie Claire y Cosmopolitan.

El fotógrafo danés Kennteh Willardt, encontró en Robyn Lawley a la musa que buscaba para protagonizar su exposición Size does matter (El tamaño sí importa). La supermodelo posó desnuda, compartiendo escenario con diversos animales ante el objetivo de Willardt. La combinación de la naturalidad de Robyn delante de la cámara y la habilidad del fotógrafo danés para capturar sus mejores planos, dieron lugar a un conjunto de retratos que promueven el nuevo tipo de belleza. Las instantáneas en tamaño XL, fueron expuestas en una galería de arte de Nueva York, y tuvieron una gran acogida. Fue una brillante idea para lograr promover un cuerpo femenino mucho más natural, con el que todas las mujeres pueden sentirse identificadas.

"Cocinar y comer es el mejor regalo de esta vida y yo quiero compartirlo"

Robyn Lawley, se considera una mujer feliz y satisfecha con su cuerpo, es incapaz de imaginar como algunas modelos pueden mantenerse sin comer durante las Semanas de la Moda, con el objeto de lograr tener una apariencia más delgada. Al igual que ella, la mayoría de las mujeres que utilizan las denominadas “tallas grandes”, no logran encontrar su lugar en la pasarela, básicamente porque les cierran las puertas, y no les brindan ni la más mínima oportunidad. La alternativa a la que pueden recurrir como modelos es la participación en proyectos comerciales y editoriales, porque las pasarelas parecen estar solo reservadas a aquellas que reúnen las “medidas perfectas”.

Robyn Lawley se une a una gran lista integrada por las mujeres con las curvas más sexys del mundo, entre las que se encuentran las actrices Sofía Vergara, Eva Longoria, Christina Hendricks y Scarlett Johanson, la bailarina de burlesque Dita Von Teese, las cantantes Beyoncé, Jennifer López, Rihanna y Shakira, la modelo, actriz y empresaria Kim Kardashian y la modelo Kate Upton, entre otras.

Todas ellas mujeres, satisfechas con sus cuerpos, que han logrado convertirlos en una seña de identidad, levantado pasiones, y despertado la admiración de millones de personas en todo el mundo. Figuras más naturales, que quizás no aspiren a la perfección, pero que resultan maravillosas. Las mujeres deberían aprender a aceptarse a sí mismas tal y como son en realidad. Los cánones de belleza están para romperlos, para crear un camino propio, un estilo diferente, que permita distinguirse de los demás. Aunque parezca que la sociedad desconoce el significado de la expresión "vive y deja vivir", y siempre tenga que arremeter contra lo que no sigue la norma. Se precisan mujeres fuertes, que no se avergüencen de mostrar su cuerpo tal y cómo es, y no solo que no se avergüencen de él, sino que sepan disfrutar de él, y explotar al máximo todas las ventajas que sentirse a gusto consigo mismas puede reportarles. Basta ya de remordimientos, de llevar la cuenta de las calorías de todo lo que se ingiere, de preocuparse tanto por la imagen y por conseguir el cuerpo de 90-60-90. La misión pendiente, es aprender a quererse más con las virtudes y los defectos, y sobre todo sentirse a gusto con lo que cada uno es, más allá de lo que los estereotipos señalen como correcto.

Quizás el triunfo de las curvas de Robyn Lawley y las de tantas otras celebrities, se conviertan en una gran oportunidad para que las mujeres voluptuosas puedan acceder con mayor facilidad al mundo de la moda, logrando la igualdad de oportunidades para todas.

Fotografías extraídas de: The Guardian y Daily Telegraph