Doblete de Arctic Monkeys y One Direction en los Brit Awards 2014

El pasado martes 19 de febrero se celebró la fiesta musical más importante de Inglaterra. La gala de los Brit Awards es un evento que premia a los artistas británicos con mejor trayectoria profesional. Por cuarto año consecutivo fue el estadio O2 Arena de Londres el que acogió este gran acontecimiento y el comediante James Corden quien lo presentó y dirigió.

En esta 34ª edición de los Brit Awards, el actor y escritor británico repitió experiencia como anfitrión y maestro de ceremonia. No obstante, esta fue la primera vez que la entrega de premios se emitía mundialmente vía YouTube a través del canal oficial de los Brit Awards. La mejor música británica se homenajeaba en ese acto, donde los principales triunfadores, en cuanto a número de galardones, fueron los grupos británicos Arctic Monkeys y One Direction.

El cuarteto de indie rock fue el gran triunfador de la noche. Arctic Monkeys se llevó los dos premios más importantes para un músico británico: el de Mejor Álbum y el de Mejor Grupo. La banda de Sheffield presentó el pasado mes de septiembre AM, su quinto disco de estudio. Sin embargo, fue el 16 de junio cuando publicaron el videoclip de Do I Wanna Know?, el primer tema de este gran proyecto merecedor de la estatuilla al Mejor Álbum. David Wilson es el creador y productor de este vídeo que supera los 39 millones de reproducciones.

En esta ceremonia de los Brit Awards 2014, la boy band optaba a cuatro estatuillas, aunque solo consiguió dos de ellas. Sus compatriotas Arctic Monkeys les arrebataron la de Mejor Grupo y el tema Waiting All Night, de Rudimental con Ella Eyre, se llevó el galardón a la Mejor Canción a la que ellos aspiraban con la melodía One Way Or Another (Teenage Kicks).

Pero este quinteto no se fue con las manos vacías. Gracias a la inmensa y, sobre todo fiel, cantidad de fans que tiene One Direction, el número de reconocimientos que cosechan aumenta cada año. En esta gala consiguieron el título de Grupo de Mayor Éxito Mundial, una estatuilla que se concedía al artista o grupo que obtuviera mayor cantidad de votos a través de Twitter.

Además, One Direction logró un segundo premio. Con el videoclip de Best Song Ever, canción incluida en su último álbum Midnight Memories, la banda británica ganó la categoría de Mejor Vídeo del Año. Desde su publicación el pasado mes de julio, este divertido vídeo ha superado los 211 millones de visitas.

El premio al Mejor Solista Masculino fue para el veterano compositor David Bowie y en la Categoría Femenina lo recibió la soprano Ellie Goulding. Los rockeros Bastille obtuvieron la estatuilla al Mejor Grupo Revelación y el cantante Sam Smith fue el premiado por La Crítica.

El galardón de Mejor Productor fue para Flood & Alan Moulder mientras que el tema Waiting All Night de Rudimental, con la colaboración de Ella Eyre, fue elegido Mejor Canción.

En el panorama internacional, el dúo francés Daft Punk recogió el premio de Mejor Grupo como reconocimiento de su trabajo con la música electrónica. La estatuilla como Mejor Solista Femenina fue para Lorde y para Bruno Mars en la Categoría Masculina. Lorde realizó una actuación conjunta con Aluna George y ambas artistas cantaron sus respectivos éxitos, Royals y White Noise. Por su parte, el músico hawaiano interpretó en el escenario Treasure.

Pero estas no fueron las únicas intervenciones de la noche. El público disfrutó y bailó escuchando las dos canciones de Ellie Goulding, I Need Your Love y Burn, el tema R U Mine? de Arctic Monkeys, el nuevo single de Katy Perry Dark Horse, la actuación de Beyoncé con su sencillo XO o la increíble actuación de Pharrel Williams y Nile Rodgers, quienes interpretaron Get Lucky, Good Times y HAppy.

TODOS LOS GANADORES DE LOS BRIT AWARDS 2014

A continuación, podéis ver la lista de los ganadores de los premios Brit Awards 2014 en todas las categorías:

Mejor Solista Masculino

DAVID BOWIE

Jake Bugg

James Blake

John Newman

Tom Odell

Mejor Solista Femenina

Birdy

ELLIE GOULDING

Jessie J

Laura Marling

Laura Mvula

Mejor Grupo

ARCTIC MONKEYS

Bastille

Disclosure

One Direction

Rudimental

Artista/Grupo Revelación BASTILLE

Disclosure

Laura Mvula

London Grammar

Tom Odell Mejor Canción

Pompeii (Bastille)

I Need Your Love (Calvin Harris ft. Ellie Goulding)

White Noise (Disclosure ft. AlunaGeorge)

Burn (Ellie Goulding)

Love Me Again (John Newman)

La La La (Naughty Boy ft. Sam Smith)

Dear Darlin (Olly Murs)

One Way Or Another ‘Teenage Kicks’ (One Direction)

Let Her Go (Passenger)

WAITING ALL NIGHT (RUDIMENTAL FT. ELLA EYRE)

Premio Mastercard al Mejor Álbum

AM (ARCTIC MONKEYS)

Bad Blood (Bastille)

The Next Day (David Bowie)

Settle (Disclosure)

Home (Rudimental)

Productor del Año

Ethan Johns

FLOOD & ALAN MOULDER

Paul Epworth

Mejor Artista Masculino Internacional

BRUNO MARS

Drake

Eminem

John Grant

Justin Timberlake

Mejor Artista Femenina Internacional

Janelle Monae

Katy Perry

Lady Gaga

LORDE

Pink

Mejor Grupo Internacional

Arcade Fire

DAFT PUNK

Haim

Kings of Leon

Macklemore & Ryan Lewis

Premio elegido por La Crítica

Chlöe Howl

Ella Eyre

SAM SMITH

Mejor Vídeo del Año (elegido por el público)

Calvin Harris (I Need Your Love)

Ellie Goulding (Burn)

John Newman (Love Me Again)

Naughty Boy (La La La)

ONE DIRECTION (Best Song Ever)

Artista/ Grupo de Mayor Éxito Mundial

ONE DIRECTION