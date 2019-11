Arctic Monkeys sigue sumando

Ayer miércoles se celebraron Los BRIT Awards en el O2 Arena de Londres, los premios más importantes de Reino Unido en cuanto a música se refiere. Una noche en la que el protagonismo lo adquirieron músicos procedentes de Inglaterra principalmente y no de Estados Unidos, como se acostumbra a ver. Se podría decir que Los BRIT Awards son en Reino Unido lo que Los Grammy son en Estados Unidos. En esta edición los grandes favoritos eran David Bowie y Arctic Monkeys, tanto el cantante solista como el grupo de indie rock sacaron disco el pasado año. Los premios internacionales de la noche fueron para Bruno Mars y Lorde como Mejor Artista Solista Masculino y Femenino respectivamente. El mejor grupo internacional fue a parar a manos de los franceses Daft Punk, que están arrasando este año con su último álbum Random Access Memories

Así sucedió y nadie lo podía discutir el grupo del momento, el cual ha sabido mantener la chispa en cada trabajo que ha hecho desde que en 2005 irrumpieran en el panorama musical británico con su disco Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not y su tan pegadiza canción que fue un éxito rotundo nada más salir I Bet You Good Look On The Dancefloor, catalogada por revistas como Rolling Stone como el mejor tema de lo que llevamos de siglo. Palabras mayores, y no es menos para este grupo de cuatro jóvenes de Sheffield que en cada disco ha sabido reinventar su sonido y no aburrir, algo difícil en estos tiempos. Desde su primer disco su carrera fue subiendo como la espuma y hasta día de hoy se mantienen en el liderazgo de bandas de rock indie.

Uno de los secretos de su éxito es la unión de sus integrantes, se han mantenido todos los componentes iniciales del grupo excepto el bajista Andy Nicholson el cual por no aguantar bien la fama que estaban teniendo los monos tuvo que dejar el grupo, en su lugar se incorporó el que a día de hoy es el bajista del grupo, Nick O’Malley. Su segundo disco, Favourite Worst Nightmare se colocó enseguida en los primeros puestos de las listas de medio mundo y arrasaron en sus giras con temas como Brianstorm o Teddy Picker. Así como sus siguientes trabajos Humbug y Suck It and See que al igual que los dos primeros, no dejaron indiferentes a nadie.

Todo este proceso nos lleva al 2013, año en el cual el grupo y por si quedaba alguna duda ha acabado por consolidarse como una de las bandas más importantes en lo que llevamos de siglo y a las cifras hay que remitirse. Tras el lanzamiento de AM, su quinto álbum el grupo se lanzó a una gira europea, la cual obtuvo un éxito rotundo con sold out en la mayoría de los países a los que fueron. Un año frenético para Alex Turner y los suyos que han rematado en la entrega de los BRIT Awards. Los premios más importantes, el de Mejor Grupo y Mejor Álbum del Año han ido a parar a manos de los de Sheffield. El líder y vocalista del grupo, Alex Turner, quiso hacer una oda al Rock and Roll en su discurso al recoger el premio a Mejor Disco del Año, alegando que “El Rock siempre está ahí detrás de la esquina, listo para hacer su camino de regreso a través del lodo y romper el techo de cristal, con mejor aspecto que nunca”. No solo subieron al escenario para recoger sus premios, también actuaron en la gala interpretando su canción R U Mine?, uno de los temas que más gusta en su directo.

A continuación el discurso de Alex Turner tras recoger el premio a Mejor Album del Año por AM.