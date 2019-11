Animac 2014: Jiří Barta, Meneo y sección Cortometrajes (II)

Segunda jornada de VAVEL Cine en el Animac 2014. A las 17:30h empezó la segunda entrega de Futuros talentos, una serie de cortometrajes entre los cuales cabe destacar Permanencia, memorias proyectadas de Maria Calderón y Sebastián Serra, Happily Ever After de Yonni Aroussi y Ben Genislaw y Floating in my mind de Hélène Leroux.

Tras finalizar la sesión apta para todos los públicos arranca en la misma Sala 1 de La Llotja la segunda parte de la sección Cortometrajes, esta vez solo apta para mayores de doce años. Sin duda es una de las mejores secciones del festival: diversidad, humor, arte y técnica. El peso narrativo de esta sección, en comparación con otras sesiones más experimentales, hizo que las piezas más aplaudidas fuesen Ex Animo de Wojciech Wojtkowski, Inertial Love de los hermanos Esteban y Butterflies de Isabel Peppard. Los cortometrajes franceses Us, Ascension y El canto se coronaron como los mejores de esta segunda entrega.

Cuando finalizaron las sesiones de cortometrajes, a las 20:30h, empezó uno de los platos fuertes del festival. Jiří Barta protagonizó una Masterclass en la que se realizó un viaje por toda su filmografia. Barta realizó una pequeña introducción a la animación checa de post guerra y se centró en el estilo general del movimiento. La mezcla de estilos muy propios de artistas muy diferentes configuran este gran movimiento artísitico. Barta, hablando de su obra, declaró que le gusta utilizar diferentes técnicas en sus obras, todas conforme a la historia que está tratando en dicha pieza.

De entre toda su filmografía Barta realizó especial hincapié en los filmes The Exint World of Globes (1982), obra realizada partir de guantes animados en honor a grandes del cine como Eisenstein o Buster Keaton, Pied Piper (1986), obra que se proyectará en el festival inspirada en la leyenda del Flautista de Hamelin, y Club of Discarted (1989), obra realizada a partir de marionetas de escaparate.

Como autor quiero hacer obras de valor estético y artístico

Barta demostró ser un artista muy sensitivo y con un gran talento. Su control técnico de los materiales hace que pueda trabajar con cualquier soporte: barro, madera, elementos recortados, marionetas, dibujos y hasta técnica 3D. Durante la ronda de preguntas Barta explicó alguno de sus trucos para recrear el fuego, habló sobre los problemas financieros de su film inacabado Golem y ternimó la conferencia hablando del lenguaje expresivo, poético y plástico que ofrece la animación a los autores.

Para finalizar la jornada en La Llotja se proyectaron los cortos para mayores de 18 años de la sección Cortometrajes. Muy recomendables las piezas Canis de Marc Riba y Anna Solanas, C.R.A.P.E Le consentement à l'absurdité de Ellegaard Christoffer, When you broke my heart de diversos artistas franceses y Kermando de Hamed Akrami.

En el Cafè del Teatre Rigo Pex y Vj Entter estrenaron la sección musical del festival. Meneo. Tropical Lo-fi fue demoninado el concierto de reagetton que el musicólogo y performer Rigo Pex, más conocido como Meneo, ofreció al público del festival. Las animaciones del artista Vj Entter son conocidas entre el público como absurdas, aleatorias y, a la vez, tremendamente creativas.