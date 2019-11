La guerra Nintendo - Sega llega al cine

Antes de la aparición de las Playstation (Sony) y Xbox (Microsoft), la guerra de las consolas se libraba en torno a dos bandos: Nintendo, con SuperNes y Sega con Mega Drive. Fue una batalla que marcó la infancia de muchos de nosotros y que ahora podremos ver en la gran pantalla.

En mayo se publicará Console Wars: Sega, Nintendo, and the Battle that Defined a Generation, un libro donde su autor, Blake Harris, trata de reconstruir esta batalla que tuvo lugar en los años 90 y que terminó con los que fueron enemigos mortales como camaradas. Pero junto al libro, se ha anunciado la llegada de una versión cinematográfica que será producida, irónicamente, por Sony Pictures en colaboración con Scott Rudin.

La adaptación, sin fecha de estreno, será dirigida y guionizada por Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes ya trabajaron juntos en Juerga hasta el fin y participan en el prólogo del libro; el autor, trabajará como productor ejecutivo.

Rumores

La llegada de esta película se veía venir desde hacía tiempo, ya que Sony registró hace más de un año el dominio Console Wars The Movie! Además, los ahora directores y guionistas comenzaron a publicar 'tuits' sospechosos, por ejemplo, en noviembre de 2012, Rogen escribía lo siguiente: 'Yo y Evan Goldberg vamos a escribir una película sobre una de las cuestiones más importantes de nuestra generación: ¿Sega o Nintendo?' , a lo que su compañero respondió: '¿Sega contra Nintendo? Esa es una gran pregunta Seth. Vamos a tener que profundizar mucho en ella'.

@Sethrogen Sega versus Nintendo? That's a great question Seth. the question of our generation. We're going to have to dig deep on this one.