Taylor Momsen se desnuda para su vídeo 'Heaven knows'

Taylor Momsen lo ha vuelto a hacer. Usar su cuerpo como reclamo se está convirtiendo en tradición, y es que, ya desde su primer tour con su banda, The Pretty Reckless, la cantante dejó claro que estaba encantada con su cuerpo cuando mostraba sus pechos tapados con cinta adhesiva negra formando una 'X', el logo del grupo.

En este caso, para el álbum Going to Hell que saldrá el 18 de marzo a la venta, la exactriz estadounidense ya posa completamente desnuda para la portada y en su nuevo videoclip para el segundo single Heaven knows repite el proceso. Taylor Momsen aparece completamente desnuda, tapando sus "vergüenzas" con pintura negra que, esta vez, dibuja el símbolo de la cruz que remata en punta de flecha, que el grupo ha consagrado como símbolo para este segundo disco.

¿Hay algo que esta chica no haría? Obviamente, ella no se pondría ropa para sus artísticas portadas.

El vídeo, que se subió a YouTube hace poco más de una semana, ha recogido ya numerosas críticas de distintas revistas digitales y blogs. Al parecer, todos menos Perez Hilton, el famoso bloguero estadounidense que centra su web en noticias sobre las estrellas de Hollywood, están sorprendidos por el hecho de que la cantante se haya desnudado. El bloguero dijo sobre el viceoclip: "¿Hay algo que esta chica no haría? Obviamente, ella no se pondría ropa para sus artísticas portadas. Nos preguntamos qué hará para el próximo álbum, ya que ha descubierto prácticamente todo en el tour y portadas de discos".

Por otro lado, la canción en sí también ha suscitado interés, ya que el estribillo es un coro infantil que canta "Oh, Señor, el cielo sabe que nosotros pertenecemos bastante abajo. Oh, Señor, dínoslo, nosotros pertecenemos bastante abajo". Parece ser que usar a unos niños para cantar sobre el Infierno ha sorprendido a según qué personas, pero la artista asegura que los niños no entendían bien lo que cantaban.

The Pretty Reckless, en España

Nuestros directos se centran en las canciones. No es un show pop con luces, cambios de escenario y esas cosas.

La banda estadounidense comienza una gira Europea este viernes, 28 de febrero, en Madrid, y continuará en Barcelona el día siguiente. The Pretty Reckless acompaña a la conocida banda Fall Out Boy abriendo el show para el tour 'Save Rock & Roll European Tour', esto es, como teloneros. ¿Todavía no tienes tu entrada? Pîncha aquí.

Taylor Momsen cuenta qué podemos esperar de sus directos: "Nuestros directos se centran en las canciones. Esto no es un show pop con luces, cambios de escenario y esas cosas. Es bueno porque no se necesita mucho para que todos se animen; las canciones lo hacen por nosotros".