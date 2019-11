Objetivo OSCAR 2014: mejor actor protagonista

Cinco actores se disputarán el próximo 2 de marzo el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas al mejor actor protagonista. La ceremonia, que tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles, dictaminará cuál ha sido la mejor interpretación masculina del año.

Todos ellos han demostrado que son dignos merecedores de la estatuilla. Grandes actores como Tom Hanks por su papel en Capitán Phillips o Robert Redford por Cuando todo está perdido, se han quedado en el camino y no han logrado llegar a la recta final. No obstante, esto no hace más que ensalzar la figura de estos cinco últimos finalistas, de los cuales solo uno escribirá su nombre en la historia de los premios más importantes de la industria cinematográfica mundial.

Christian Bale por La gran estafa americana

A sus 40 años recién cumplidos, el actor galés ya se ha consolidado como uno de los grandes de su profesión, destacando por su carismática personalidad y su facilidad para interpretar a personajes aparentemente muy distintos entre sí. Debutó con tan solo 13 años de la mano de Spielberg en El imperio del Sol, pero fue en el año 2004, por su interpretación en El maquinista, cuando se ganó el respeto de la crítica y de toda la industria cinematográfica. Su fama mundial es fruto en gran parte de su papel en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, en la cual da vida al superhéroe y protagonista Bruce Wayne. No obstante, los grandes reconocimientos no llegaron hasta 2010 con The fighter, cuando el actor consiguió alzarse como mejor actor de reparto con su primer Globo de Oro y su primer y, hasta el momento, único Oscar. En esta ocasión es La gran estafa americana de David O. Russell la película que lo conduce hacia el galardón. Ya estuvo nominado en los Globos de Oro, sin embargo Leonardo DiCaprio fue el premiado. De igual forma, ha acumulado nominaciones en distintos premios (BAFTA, Critics Choice Movie Awards) sin éxito en ninguno. Obviamente no parte como favorito para alzarse con la estatuilla, pese a que méritos no le faltan.

Bruce Dern por Nebraska

Toda una vida dedicada al séptimo arte con una filmografía digna de admiración, sin embargo hemos tenido que esperar a sus 77 años para disfrutar de la mejor actuación del veterano actor. Alexander Payne no dudo en contar con Bruce Dern para el personaje protagonista de Nebraska, tras la insistencia del actor y de la hija de este, Laura Dern (Parque Jurásico, Corazón salvaje), para que el director llevara al cine el guion. El septuagenario actor interpreta a Wody Grant, un anciano convencido de haber ganado un millón de dólares en un concurso y que emprende un viaje desde su pueblo en Montana a Nebraska, para cobrarlo. El gran papel que el actor lleva esperando toda su carrera y que, por ahora, ya le ha valido el reconocimiento del Festival de Cannes, donde se alzó como mejor actor, y distintas nominaciones en importantes galardones, incluyendo los BAFTA o los Globos de Oro. En cuanto a los Oscar, Nebraska es la segunda película que lo conduce hacia la carrera final por un premio de la Academia, tras Coming home (El regreso en España) por la cual estuvo nominado a mejor actor de reparto. A pesar de todo, sus posibilidades de coronarse ganador no dejan de ser remotas.



Chiwetel Ejiofor por 12 años de esclavitud

Al igual que su compatriota Christian Bale, Chiwetel debutó en la gran pantalla bajo la dirección de Steven Spielberg, en su caso en la cinta de 1997 Amistad. Desde entonces infinidad de papeles y trabajos con directores reconocidos. En 2004 participó en Melinda y Melinda de Woody Allen, en 2006 colaboró con Spike Lee en Plan oculto y en 2007 con Ridley Scott en American Gangster. El actor británico compite por primera vez por un Oscar, su conmovedora interpretación en 12 años de esclavitud le ha hecho valedor del respeto y la aprobación tanto de la crítica como del público. Chiwetel da vida a Solomon Northup, un hombre negro libre residente en Nueva York que es secuestrado y vendido como esclavo. Steve McQueen ha sabido exprimir al máximo las capacidades interpretativas del actor, que realiza sin lugar a dudas, su mejor papel. En cuanto a sus posibilidades de cara a los Oscar, el actor parte con posibilidades reales tras haber sido uno de los grandes triunfadores de la temporada de premios. Una cuantiosa cantidad de premios menores y nominaciones a todos galardones de mayor importancia es lo que acumula por el momento. Recientemente se alzó como ganador en los BAFTA, donde competía con la mayoría de sus rivales por el Oscar. Por lo tanto, Chiwetel Ejiofor se presenta como uno de los candidatos con más opciones.

Leonardo DiCaprio por El Lobo de Wall Street

Cuarta nominación para DiCaprio que ya es un fijo entre los nominados. Tan solo 19 años tenía cuando recibió su primera candidatura por la película ¿A quién ama Gilbert Grape? (1994). Años más tarde por El aviador en 2004 y Diamantes de sangre en 2006, volvería a competir por el reconocimiento de la Academia. El actor se ha asentado como uno de los mejores de su generación, dejándonos memorables interpretaciones en producciones como Infiltrados, Shutter Island u Origen, por las que sorprendentemente no obtuvo galardón alguno. Fruto de sus numerosas nominaciones, destacando las diez que acumula en los Globos de Oro , se ha creado una campaña a su favor, aludiendo que ya es hora de que se premie su gran trabajo. En esta ocasión la dupla formada por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio nos ha traido El Lobo de Wall Street, una espléndida cinta que ya le ha valido al actor su segundo Globo de Oro y un premio por mejor actor de comedia en los Critics Choice Awards, junto a una nominación en los BAFTA. DiCaprio encarna a Jordan Belfort, un agente de bolsa que en los años noventa se enriqueció a base de técnicas deshonestas y fraudulentas. Posiblemente estemos hablando del mejor papel de este célebre californiano, por el que está más cerca que nunca de ganar su primer Oscar. En un principio parte como uno de los principales favoritos para alzarse con la estatuilla.



Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club

A sus 44 años se ha convertido en el actor de moda. Ha dado por completo un giro a su carrera, reinventándose y adaptándose a nuevos retos. Mucho ha llovido desde que debutara a principios de la década de los noventa, dejando una carrera de más de veinte años marcada por un gran éxito comercial. Nos acostumbró a verle en comedias románticas como Planes de boda, Novia por contrato o Los fantasmas de mis exnovias, ahora lo podemos disfrutar en papeles más serios. En 2011 se reivindicó con El inocente y atrajo la mirada de distintos directores, desde entonces películas como Mud, Killer Joe o Magic Mike han forjado al actor que hoy en día es. Dallas Buyers Club le ha impulsado aún más, haciéndole visible a los ojos de la Academia, consiguiendo su primera nominación para los Oscar. McConaughey interpreta el papel de un drogadicto y mujeriego vaquero al que le diagnostican sida. La espectacular transformación física a la que se ha visto sometido el actor le otorga más puntos aún de cara a los Oscar, y es que el tejano tuvo que adelgazar algo más de veinte kilos para ponerse en la piel del personaje protagonista. Ganador en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los premios del Sindicato de actores. No obstante, Matthew McConaughey es uno de los candidatos que suena con más fuerza y a priori se erige como gran favorito.

Fotos del cuerpo de texto: zeenews, eonline, abc, sensacine y eonline.