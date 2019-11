'Louder', un álbum de emociones es lo nuevo de Lea Michele

Cinco años han pasado desde que Rachel Berry iniciaba sus vivencias en el instituto Mckinley sin saber que tan grandes pasos tendrían lugar en su vida. De ser la friki del coro que, probablemente, acabaría bañándose antes de llegar a casa en un granizado al más puro estilo Glee, a convertirse en la estrella que protagonizará el próximo musical de su ídola Barbra Streisand, Funny Girl, en la gran manzana.

Hoy, 4 de marzo, sale a la venta un trabajo que viene fraguándose hace largos meses. Louder es la carta de presentación de la joven estadounidense, un álbum cargado de distintas facetas de la artista, facetas con las que dice hola, pero también adiós.

Sin duda, Cory Monteith ha sido la gran base de inspiración de este trabajo, y es algo que la propia Lea ha compartido en una entrevista para Us Weekly: "Recuerdo que Cory y yo nos sentábamos juntos y que escribíamos notas sobre lo que queríamos cambiar o sobre lo que creíamos que no estaba del todo bien en mi disco. La verdad es que he tenido mucha suerte de conocerlo y de que nos haya unido un amor tan intenso. Las canciones de mi álbum son un reflejo de mis dos últimos años de vida".

Y si hay algo que ha movilizado a sus fans, esto ha sido If You Say You, una de las canciones que como You’re Mine, su canción preferida, habla de su ex prometido Cory.“Hace una semana me dijiste te quiero. Yo dije que te quería más. Una respiración, una pausa, tú me dijiste… si tú lo dices”, así es como Lea plasma en cuatro versos y en la canción al completo la última semana que vivió junto a Monteith.

Tras el debut de Cannonball en diciembre del pasado año con un buen posicionamiento en ventas y con más de 7 millones de reproducciones en youtube, Battlefield, Louder y What Is Love? siguieron la estela de presentación de este nuevo trabajo del que hace escasas horas Lea Michele anunciaba una gira mundial que la llevaría a distintas zonas del globo. Louder World Tour aún no contiene ninguna fecha en su calendario, pero próximamente se irán anunciando los conciertos que, todo parece indicar, darán comienzo en Estados Unidos.

Junto a la cantante Sia a la composición, Christina Perri se destaca como co-compositora del tema Empty Handed, una de las canciones que ahora se da a conocer al público y formará parte de la edición normal de Louder. Por el contrario, Lea ha querido recompensar a sus fans por el apoyo y espera, homenageándolos con tres temas que se incorporarán a la edición deluxe: What Is Love?, Gone Tonight y The Bells.

Rachel Berry quiere además dar el salto a nuevos horizontes y crecer profesionalmente, lo que la ha llevado a afirmar que le envió una petición al productor de Looking, recién estrenada serie estadounidense, para tomar parte en la ficción y encarnar un papel homosexual. Asimismo, abandonando el papel más interpretativo, la del Bronx explota su lado más sensual para promocionar su nuevo álbum, tanto en una primaveral sesión de fotos para Vogue, como en una sesión más atrevida con el director del vídeo Wrecking Ball de Miley Cyrus, Terry Richardson.

(Foto: Teen Vogue)