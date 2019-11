Entrevista a David Pavón: "Al realizar un corto todo tienes que cocinarlo tú mismo"

Nuestro país está lleno de jóvenes con talento que luchan desesperadamente por hacerse un hueco en el difícil mundo del séptimo arte. Si a la dura competencia que hoy encontramos entre directores y actores de cine convencional, sumamos la abismal diferencia de recursos de los que dispone un amateur de la animación frente a las grandes productoras, entonces el camino se hace aún más difícil.

David Pavón es el claro ejemplo de que se puede hacer animación de calidad sin tener demasiada ayuda externa. Un joven entusiasmado con la ilustración y el cine animado con muchas ideas brillantes en su cabeza. Su primer cortometraje Origami es buena prueba de ello.

Pregunta: ¿Cuál es su formación y cómo empezó en el mundo del audiovisual?

Respuesta: Me licencié en Bellas Artes en la universidad de Granada, y posteriormente me gradué en cine de animación.

P: Le hemos conocido gracias al cortometraje Origami, ganador del Festival FIJR de Granada en categoría de animación. ¿De dónde surgió la idea de contar una historia sobre un barco de papel?

R: Pues realmente fue una cosa pensada de varios años atrás. Realizando unos videos para una asignatura de audiovisuales en la facultad me surgió la idea de contar la historia de aquella canción que decía “había una vez un barquito chiquitito...”, pero nunca llegue a pensé si sería animación, cuento o cualquier otra cosa, hasta que pasados unos años surgió la idea de hacerlo en cortometraje animado.

P: Este cortometraje es un proyecto que se aleja de la tridimensionalidad digital que abunda hoy día en el cine de animación para servirse de la técnica tradicional. ¿Por qué se decide optar por esta otra técnica más nostálgica?

R: El mercado de la animación en el cine está últimamente muy saturado de 3D, y como enamorado de la animación echo de menos mas variedad. Disfruto mucho más con películas del Studio Ghibli o Laika, o películas como Persépolis, Mary and Max yErnest et Celestine, que con películas de Dreamworks o Pixar hoy en día. Me he criado en una tele en la que ponían series en 2D; donde Disney lanzaba un clásico anual en 2D, y es el cine que yo quiero hacer. Quiero calidad en las historias, y casi siempre acabo mas satisfecho en una producción mas modesta que en una grande norteamericana.

P: Ha sido ya seleccionado en más de 60 festivales, tanto nacionales como internacionales. Aunque solo con participar en estos certámenes ya es un premio, ¿hay alguno de ellos que le hiciera especial ilusión ganar?

R: Para mi llegar a Annecy sería mi gran logro, me gustaría que el corto se proyectase allí, ya que es el único festival de animación al que acudo, y para mi es especial, además de ser el mas importante del mundo. Aunque todos me alegran, algunos como la Monstra, el festival de Mar del Plata o Gijón han sido sorpresas muy gratas. Digamos que el cortometraje es mi hijo, y como padre quiero lo mejor para el. Está claro que los premios son reconocimiento y visibilidad de cara al mundo profesional, pero me alegra que al ser mi primer proyecto haya gente que lo tenga en consideración para que forme parte de su muestra.

P: ¿Cómo ve la situación actual de los jóvenes creadores como usted en nuestro país? ¿Tuvo subvención o ayuda de algún tipo de institución pública o privada para Origami?

R: El corto se hizo sin apenas presupuesto, fue cosa de final del curso de animación. Excepto la música y el sonido el resto fue cosa totalmente mía, aunque algunas personas me ayudaron, en la medida de lo posible. Realmente hacer un corto es un lujo, ya que nadie apuesta por ello a no ser que seas un director famoso. Los que como yo, queremos abrirnos paso en este mundo, solo tenemos impedimentos, y nadie escucha si tienes buenas ideas. Simplemente tienes que cocinártelas tú mismo. Ahora mismo he terminado la preproducción del que quiero que sea mi segundo cortometraje, más profesional y serio que este. Por ahora no he conseguido ningún estudio interesado en querer ayudarme a sacarlo en adelante, por lo que tendré que ahorrar dinero para poder producirlo de alguna manera. Confío mucho en la historia y quiero que salga adelante.

P: En su Facebook Oficial podemos ver que tiene entre manos algunos proyectos. Háblenos de uno de ellos, el cortometraje One day more.

R: One day more es el proyecto del que te hablaba en la anterior pregunta. Un proyecto que esta ahora mismo en fase de comenzar a animar, pero debido a que quiero un acabado mas profesional requiero de animadores buenos, no sólo yo, ya que me considero aún novato y hay algunos planos complejos para realizarlos. Así que hasta no conseguir dinero para contratarlos no puedo hacer más. Una vez la animación esté hecha el proceso de coloreado y fondos lo realizaría yo mismo. Por lo que el presupuesto tampoco es que sea grande, pero por poco que sea es complicado.

La gente me anima con él ya que a todo el mundo cercano que ha podido ver la historia y los personajes les ha encantado. He tenido más tiempo para trabajarla y darle la calidad que merece.

P: Si echamos la vista atrás, sabemos que antes de Origami realizó otros muchos proyectos, sobre todo de ilustración. ¿Con qué se siente usted más cómodo? ¿Realizando las ilustraciones o dirigiendo un proyecto de tipo audiovisual: corto, largometraje…?

R: Me siento en ambas facetas. Hacer animación me permite crear ilustraciones y personajes para ellos, y a la vez contar una historia, tal y como se hace cuando trabajas como ilustrador. Me encanta contar historias, ambas formas para mi son las que mas me gustan. ¡Ojalá en un futuro pudiera hacer una película! Ya he escrito alguna historia para largometraje, pero casi son sueños. Por ahora me conformo con sacar el cortometraje adelante y poder terminar un libro ilustrado para el que encuentre editorial interesada.

P: Si pudiera escoger con quién colaborar en futuros proyectos, ¿con quién sería? ¿Alguna temática concreta que le gustaría desarrollar?

R: Me encantaría poder formar parte del equipo de Sony Animation o Laika. Me encantan los estilos visuales y las historias de sus películas, y trabajar con ellos como ilustrador o diseñador de personajes sería uno de mis sueños cumplidos. Aquí en España me encantaría trabajar en Kandor Graphics, Illion o Lightobox, para formar parte de alguna producción española. ¡Ojalá me llamasen! :)

Desde Cine VAVEL queremos agradecer la disponibilidad de David Pavón y le deseamos un gran futuro profesional. ¡Mucho éxito y suerte David! Te seguiremos de cerca...