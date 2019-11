Ruth Lorenzo se moja en el videoclip de 'Dancing in the Rain' aunque en Eurovisión no lloverá

Contraria al invernal anticiclón que inunda la península anunciando el inminente inicio de la primavera, Ruth Lorenzo decide continuar Bailando Bajo La Lluvia para deleite de los eurofans. El 14 de marzo ha sido la fecha elegida para presentar el que será el videoclip del tema Dancing In The Rain, el futuro representante español en Dinamarca el próximo 10 de mayo.

Una propuesta de toque murciano, y es que la directora del vídeo, Paloma Zapata, comparte procedencia con Ruth, dando por finalizado el proceso de modificación de la versión que nuestra representante exhibirá ante el público en el B&W Hallerne de Copenhage. "Buscamos un entorno que transmitiera sensación de desasosiego, un espacio en ruinas. Queríamos hacer algo muy visual, artístico y experimentar con la imagen, romper con los estereotipos de lo que se suele hacer para Eurovisión, que suele tener una imagen más clásica y conservadora", declaró Zapata para Rtve. Polémicas aparte, Dancing In The Rain incorpora más partes en inglés, aunque solo la propia Ruth conoce el rumbo final de la pieza.

Fue la preferida de la audiencia antes de darse a conocer los temas candidatos al certamen y, aunque contra viento y marea, finalmente consiguió imponerse ante Brequette y Run (Más) gracias a una mínima diferencia del 3,57% de los votos del público. Ahora, la murciana se muestra confiada y decidida a no defraudar a su país y devolver el regalo que le han hecho: "Ha sido complicado grabar el videoclip, hemos necesitado mucha precisión, hemos pasado frío, me he caído, me he quedado afónica... Como a mí no me gustan las cosas fáciles, siempre me complico un poco. Pero el resultado merece la pena, es muy artístico y se ha mimado muchísimo".

Set de grabación del videoclip (Foto: rtve.es)

Al ritmo de Giuseppe Di Bella y bajo la dirección de Miryam Benedicted, ambos constantes del mundo televisivo con amplia experiencia en programas musicales como el olvidado Operación Triunfo o Tu Cara Me Suena, Ruth presenta una imagen sobria y elegante que se ve sorprendida con escenas de baile que alternan con otras bajo el agua. Precisamente, Tu Cara Me Suena acogió ayer a la de Murcia para celebrar su segunda semifinal, invitándola al escenario para imitar a Whitney Houston y su mítico I Have Nothing. La oportunidad fue aprovechada por Mónica Naranjo para ratificar su aprecio y admiración por Ruth, quien hace unas semanas elegía a la principal contrincante de la murciana para encaminarse hacia el festival de la canción. Asimismo, pese a la valoración de nuevo negativa de la recién estrenada presentadora, Ruth Lorenzo entonó el estribillo de su canción para decir adiós a una gala que, pese a convencer a un 15’2% de la audiencia, no pudo hacerle frente al 34,1% de La Voz Kids y los más de cinco millones y medio de espectadores que siguieron una gala cargada de emoción debido al reciente fallecimiento de una de las jóvenes concursantes.