Preludio alienígena invade la tierra bajo el mando de Skrillex

El próximo martes 18 de marzo saldrá a la venta el primer trabajo discográfico del productor musical Skrillex. El joven Sonny Moore ha decidido dar vida a una nueva aplicación para móvil bautizada como "Alien Ride", un videojuego mediante el cual los fans del DJ podrán ir descubriendo, poco a poco, los nuevos temas del californiano. Es en este contexto en el que nace Recess, un fugaz aviso al más puro estilo Beyoncé que ya se puede reservar en iTunes.

Bajo el amparo de OWSLA y el anuncio de Warner Music, Skrillex sorprendía al público con el anunciamiento repentino de este álbum, habiendo únicamente publicado hasta la fecha Scary Monsters And Nice Sprites. Este EP fue valedor de dos Grammy en 2012, premios que se vieron acompañados por otro al Mejor Remix. Lejos de caer en el anonimato tras haber cosechado los tres Grammys dedicados a la música electrónica, Skrillex venció una vez más en las mismas categorías, sumando un total de 6 galardones y destacando con su sencillo Bangarang, uno de sus temas más alabados y ovacionados hasta la fecha.

Los más de diez millones de singles vendidos que avalan la calidad musical de Sonny Moore entran en contraste con las críticas vertidas por otros importantes del sector que sometieron a juicio al rey del dubstep, del que se dijo que no era el autor de sus propios temas. "Quiero que la gente que escucha mi música se sienta como si hubiese consumido un montón de drogas sin tomarlas", comentó a la Rolling Stone. Personalidades del mundo de la canción como Chance The Ripper, Diplo, Niki & The Dove, Kid Harpoon o Ragga Twins se han unido para dar forma a Recess, colaborando con el californiano en sus diferentes tours a lo largo del globo.

Un gran álbum siempre viene acompañado de una inusitada gira, experiencia que Skrillex no dejará escapar. Motherboard Tour es el inicio de una serie de conciertos que se sucederán a partir del próximo verano decididos a romper el sonido electrónico corriente. La esencia reivindicativa que el músico ha fragüado en su persona a lo largo de su carrera ha creado a un Skrillex sin pelos en la lengua: "La música bailable es para divertirse. […] Paren de tomárselo todo tan en serio. La gente que tiende a estereotipar los géneros, que dice 'si te gusta esto, eres este tipo de persona...', son casi racistas... Eres un artista. También puedes dar algo positivo".

El que una vez se quemó el pelo al soplar las velas de su veinticinco cumpleaños y compartió parte de su vida con la cantante de Burn, Ellie Goulding, ha repetido compañía, pero esta vez musicalmente. Because es el último tema que alberga las mezclas del californiano junto a la especial voz de la inglesa.

A continuación te presentamos el tracklist completo de Recess:

1. 'All Is Fair In Love And Brostep' (with Ragga Twins)

2. 'Recess' (with Kill The Noise, Fatman Scoop and Michael Angelakos)

3. 'Stranger' (with KillaGraham from Milo and Otis and Sam Dew)

4. 'Try It Out (Neon Mix)' (with Alvin Risk)

5. 'Coast Is Clear' (with Chance The Rapper and The Social Experiment)

6. 'Dirty Vibe' (with Diplo, G-Dragon from Big Bang and CL from 2NE1)

7. 'Ragga Bomb' (with Ragga Twins)

8. 'Doompy Poomp'

9. 'Fuck That' (“F That” for amended)

10. 'Ease My Mind' (with Niki & The Dove)

11. 'Fire Away' (with Kid Harpoon)

(Foto: Play Ground Mag)