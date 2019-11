Kylie Minogue regresa con ‘Kiss Me Once’

Ya han pasado cuatro años desde que Kylie Minogue estrenará Aphrodite y triunfara con el sensual y provocador All The Lovers. La solista australiana ha decidido que ya es hora de reincorporarse y volver con fuerza y energía a la industria musical. Tras la superación del cáncer de mama y su ruptura con el modelo español Andrés Velencoso, la dama del pop no se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo, la compositora quiere centrarse completamente en su nuevo trabajo.

Kiss Me Once es el título de su duodécimo disco de estudio. No obstante, es el primero con la compañía Roc Nation fundada por el rapero estadounidense Jay Z. A finales de enero, la también actriz y diseñadora adelantaba el primer sencillo Into The Blue. Poco después, la cantante publicó el videoclip oficial del tema dirigido por Dawn Shadforth. En este vídeo aparece el actor francés Clément Syboni conocido por participar en películas como The Tourist o French Kiss.

Con esta canción Kylie Minogue quiere transmitir un mensaje de aceptación de la vida y de esperanza. “Este tema es perfecto para el momento que estoy viviendo ahora. Es así como me siento. La vida no es perfecta, tiene sus altos y sus bajos. Uno comete errores, pero al final te fortalece”, ha explicado en varias entrevistas.

Para promocionar este álbum y evitar las posibles filtraciones, en febrero se revelaron varios fragmentos de los temas en un vídeo de su canal oficial de YouTube. La vocalista de Melbourne no se quedó satisfecha con este hecho y, para delicia de sus fans, se atrevió a divulgar su proyecto discográfico completo. El pasado martes, la página The Guardian notificaba que ya se podían escuchar todas las canciones de la artista en inline a través de Soundcloud.

Según informa la página web oficial de Kylie Minogue, Kiss Me Once saldrá a la venta en tan solo cuatro días, el próximo lunes 17 de marzo. En Estados Unidos, de forma exclusiva, podrá estar disponible en las tiendas a partir de mañana.

La australiana ha contando con grandes figuras de la música para realizar este trabajo. El rapero Jay Z y la compositora Sia Furler, quien también presenta material discográfico el 17 de marzo, han sido fundamentales para la producción del disco. Entre los 11 nuevos temas que incluye Kiss Me Once aparecen colaboraciones como I Was Gonna Cancel con Pharrel Williams, reconocido como el mejor productor del año en los Grammy Awards 2014, o Beautiful, con el cantante español Enrique Iglesias.

Respecto a su primer single, pronto se conocerán otras versiones de Into The Blue, como el remix de Vanilla Ace, Roger Sánchez y Patrick Haggenar. Con más de 26 años de carrera musical y más de 70 millones de discos vendidos, Kylie Minogue solo desea que la gente disfrute con su nuevo álbum y añade que “realizar este nuevo proyecto ha representado un momento muy importante para mí. He aprendido mucho gracias a la colaboración con artistas internacionales de primer nivel y representa un paso adelante respeto a mis anteriores trabajos”.

La edición estándar de Kiss Me Once se compondrá de 11 canciones, pero en la edición deluxe se incluirá un DVD y dos canciones más: Mr President y Sleeping With The Enemy. Además, las ediciones japonesas serán las únicas que añadan el tema Sparks y un remix de Into The Blue con Yasutaka Nakata. A continuación se muestra el listado completo y la portada del álbum.

Tracklist de Kiss Me Once:

1. Into The Blue

2. Million Miles

3. I Was Gonna Cancel

4. Sexy Love

5. Sexercize

6. Feels So Good

7. If Only

8. Les Sex

9. Kiss Me Once

10. Beautiful

11. Fine

Bonus Tracks:

12. Mr President

13. Sleeping With The Enemy

Portada del álbum Kiss Me Once. (Foto:lahiguera.net).