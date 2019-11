Las metamorfosis de Lady Gaga en G.U.Y

Ante la inminente salida del nuevo single de Lady Gaga, los fans de la cantante se han movilizado en twitter mediante el hashtag #NextARTPOPSingle para hacer sus apuestas sobre dicho lanzamiento. G.U.Y, Venus e incluso el anterior single de la neoyorquina, Do What You Want, que todavía no cuenta con vídeo, sonaban como las candidatas preferidas para representar a una Gaga que no abandona la actualidad debido a sus llamativos shows. Finalmente, G.U.Y (Girl Under You) se ha llevado la palma y se ha convertido en el tercer sencillo de ARTPOP. Con un remix de los temas Venus,ARTPOP, MANiCURE y con la versión al completo de G.U.Y, Gaga se marca lo que califica como "una película de ARTPOP". Con un estilo que recuerda a la misma Afrodita y con una gran melena rubio platino, Lady Gaga da forma a un nuevo vídeo delarga duración plagado de coreografía con el que esepera recuperar el terreno perdido en los últimos meses.

El 4 de mayo los fans de la artista tienen una cita con ella en Estados Unidos, fecha en la que dará comienzo el Artrave: The ARTPOP Ball Tour, una gira mundial que llevará a Lady Gaga por todos los rincones del globo. De momento, el 8 de noviembre es la única fecha confirmada en la que Gaga pisará suelo español. El Palau Sant Jordi en Barcelona se vestirá una vez más de gala para recibir a la cantante en un concierto que ya casi ha expirado todas sus entradas. Asimismo, el escenario del tour ya ha sido desvelado por la cantante vía twitter, advirtiendo a sus fans de que bailar bajo las pasarelas que la mantendrán más cerca de ellos será una realidad capaz de vivirse en sus directos.

Se estima que ARTPOP ya ha vendido más de dos millones de copias alrededor del mundo y, aunque lejos de igualar los datos de su anterior álbum Born This Way, del cual ya se han despachado más de siete millones de discos, Gaga se lanza con un nuevo tema para sumar ventas a los más de 40 millones de singles con los que ya cuenta en su haber. A pesar de la escasa repercusión del segundo single de ARTPOP y sus dos millones y medio de descargas debido, entre otras cosas, a la falta de vídeo,Applause, carta de presentación del cuarto álbum de estudio de la cantante, cuenta ya con el doble de ventas, encaminando a Gaga a la friolera de 50 millones de cancionesdistribuidas hasta la fecha. Así, la mother monster sube al Olimpo de los artistas más exitosos en ventas de temas, un espacio también ocupado por Rihanna, Katy Perry, Eminem, Taylor Swift y los ya disueltos Black Eyed Peas.

Escenario de la nueva gira de Lady Gaga (Foto: Lady Gaga Twitter)

Los enredos más controvertidos

La reciente estampa envuelta entre vómitos ofrecida por Lady Gaga sobre el scenario del Festival SXSW está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Una polémica acrecentada por la publicación de una instantánea completamente desnuda en una bañera con agua teñida de un verde que anteriormente había cubierto su cuerpo mientras interpretaba Swine en el escenario. Las críticas no se han hecho de rogar. Las más llamativas han sido las protagonizadas por la cantante Demi Lovato para TMZ, quien hace unos meses atrás internaba en una clínica para luchar contra sus desórdenes alimenticios: "Hay una clara diferencia entre usar mi cuerpo para crear algo bello, para expresarse y sentirse poderosos, en lugar de usarlo para castigarse o ajustarse a las normas de la sociedad".

Lady Gaga posa desnuda para mostrar cómo limpió el vómito (Foto: Lady Gaga Twitter)

A través de su red social Little Monsters Lady Gaga daba a conocer al público los difíciles momentos vividos tras su operación y mala gestión que en las últimas semanas se venía realizando con su último trabajo. Además, la todavía incertidumbre acerca de la publicación del videoclip de Do What You Want dirigido por Terry Richardson está en el aire, y es que fuentes cercanas a la cantante aseguran que el vídeo es vejatorio para la imagen de la mujer: "Va con retraso porque, como pasó con Applause, me dieron una semana para pensarlo y hacerlo. Mis mejores vídeos nacieron en una época en la que me dieron tiempo y estaba creativamente inspirada. Hay gente que me ha engañado y se ha aprovechado de mí”.

Sin darse por vencida, Gaga advierte de que “ahora empieza la verdadera promo deARTPOP”. “Dejadme mostraros las visiones que tengo de los próximos dos años. Perdón monsters. Perdón ARTPOP. Sois mi mundo", declaró Lady Gaga a través de su web. Quedará por ver si toda la esperanza y fe depositadas por Gaga en su nuevo single son capaces de hacerlo escalar hasta la cima de Billboard, un placer del que, por el momento, gozan los éxitos Poker Face, Just Dance y Born This Way.

Escenas filtradas del videoclip de 'Do What You Want' (Foto: Lady Gaga Twitter)